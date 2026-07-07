رئيس لاتفيا للجزيرة: خلافات داخل الناتو حول الأوضاع في الشرق الأوسط

قال رئيس لاتفيا إدغار زينكيفيتش -في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة- إن بلاده تدعم المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، لكنه استبعد أن تتخذ القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قرارا بشأن المضيق.

وتشارك لاتفيا في قمة الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة العديد من قادة الحلف من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة، في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف.

وردا على سؤال بشأن استعداد بعض دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، أكد زينكيفيتش أن لا الحكومة ولا البرلمان في لاتفيا اتخذا قرارا رسميا مع الحلفاء في الناتو، معربا عن اعتقاده بأن قمة الناتو ستتخذ قرارا رسميا بهذا الشأن. ورأى أن الوضع في الشرق الأوسط يحتاج أن يُبحث في قمة الناتو في أنقرة، مقرا بوجود خلافات داخل دول الحلف حول أوضاع المنطقة.

وتحدث رئيس لاتفيا عن موضوع الإنفاق العسكري داخل الناتو، وقال إن الكثير من الدول بحاجة إلى تعزيز قدراتها الصناعية العسكرية، وعلى الحلف تعزيز دفاعات أعضاء الجناح الشرقي. وأوضح أن أعضاء الحلف اتفقوا العام الماضي على أن تصل نسبة مساهمة كل عضو 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035.

وأضاف أن المهم بالنسبة لدول الحلف ليس زيادة الإنفاق بل كيفية إنفاقه بشكل أفضل وجعل الصناعات الدفاعية أكثر قدرة، وقال إنه لو تم الاتفاق على هذه الأمور فستكون قمة أنقرة ناجحة.

تشديد العقوبات على روسيا

وبشأن ملف أوكرانيا، قال رئيس لاتفيا إن دول حلف شمال الأطلسي لا تختلف في دعم أوكرانيا وإنما في حجم الدعم الذي يقدم لها فقط، فبعض الدول تريد دعما أكبر والبعض الآخر يفضل دعما أقل. وأكد أن القضية الأوكرانية ستبحث خلال القمة التي تستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وبينما اتهم روسيا برفض الانخراط في الحوار، دعا رئيس لاتفيا إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، وقال: "مستمرون في دعم أوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي".

وحول اتهام روسيا لبلاده بمساعدة أوكرانيا في إطلاق المسيّرات على أراضيها، قال ضيف قناة الجزيرة إن "روسيا تكذب، ولم يعتد أي بلد من بلدان البلطيق عليها".

وعن التقارير التي تتحدث عن إنشاء لاتفيا مصنعا للمسيّرات بمشاركة أوكرانيا، اكتفى بالقول إن بلاده تدعم كييف وأرسلت لها الكثير من المعدات العسكرية كغيرها من الدول الأوروبية، وقال: "نريد أن نتعلم من أوكرانيا كيفية الرد على المسيّرات المعادية".