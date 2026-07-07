"النقل السورية" تطلق مشروعا لإعادة تأهيل طريق حيوي في حلب

أطلقت وزارة النقل السورية، مشروعا لصيانة وإعادة تأهيل طريق حيوي في محافظة حلب يُعرف بـ"تحويلة حلب الجنوبية"، في خطوة تهدف إلى "إعادة هذا الطريق الحيوي إلى مواصفاته الدولية، بعد سنوات الإهمال من قبل النظام المخلوع".

ووفق ما ذكرت وزارة النقل أمس الاثنين، فإن "المشروع يُنفذ بتمويل حكومي وبإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد"، مشيرة إلى أنه "يشمل إعادة تأهيل التحويلة بطول 17 كيلومترا، بكلفة تقديرية تبلغ 16 مليون دولار تقريبا، على أن تُنجز الأعمال خلال مدة زمنية تُقدر بـ500 يوم".

عقدة سفر وتجارة

ووصف وزير النقل السوري، يعرب بدر، في حديث للصحفيين الطريق بالحيوي كونه يؤمن انسيابية الحركة للسيارات والركاب والبضائع، كما يشكل الوصلة الرئيسية بين أوتوستراد "نصيب – دمشق – حلب" من جهة، ومطار حلب الدولي وصولا إلى الرقة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الطريق عانى خلال السنوات الماضية من أعطال كبيرة على مستوى الرصف والحفر، بالإضافة إلى تلف تجهيزات الحماية والسلامة.

وأوضح بدر أن المشروع يشمل إعادة تأهيل الرصف الطرقي بالكامل، واستبدال الحواجز المعدنية، إضافة إلى تجهيزات السلامة المرورية من طلاء وعاكسات وشاخصات، وإنارة الطريق عبر نظام مزدوج يعتمد على الطاقة الشمسية والتيار الكهربائي.

واعتبر محافظ حلب، عزام الغريب، في حديث للصحفيين، أن التحويلة الجنوبية تمثل "شريانا رئيسيا" في مدينة حلب، مؤكدا أن المشروع، الذي قد تمتد مدة تنفيذه إلى نحو عام ونصف، سيعود بالنفع الكبير على أهالي المحافظة وكل من يستخدمه، ويسهم في خلق زخم أكبر للحركة التجارية في المنطقة.

يشار إلى أن محافظة حلب أطلقت 20 أبريل/نيسان الماضي مشروع "صفر حفرة" الخدمي بهدف "تحسين واقع الطرقات والبنية التحتية في المدينة والمناطق التابعة لها"، ضمن 10 مناطق إدارية في محافظة حلب.