البرازيل تحذّر من خطر تدخل عسكري أمريكي داخل أراضيها

حذرت الحكومة البرازيلية من أن ثمة خطرا متزايدا من لجوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية داخل البرازيل في أعقاب تصنيف واشنطن جماعتين إجراميتين في البرازيل كمنظمتين إرهابيتين.

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا في رسالة وجهها إلى البرلمان: "هذا التصنيف.. يمكن استخدامه لتبرير إجراءات عابرة للحدود ضد مؤسسات برازيلية".

واعتبر أن "هناك خطرا يتمثل في لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الأراضي الوطنية".

وكان الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عارض هذا التصنيف الذي ترى الولايات المتحدة أنه يمنحها الحق في القيام بتدخلات أمريكية ضد قادة هذه الجماعات في أي مكان في العالم.

وفي مايو/أيار الماضي، أكدت الحكومة الأمريكية أن جماعتي "بريميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميليو" لديهما "شبكات غير مشروعة" تمتد إلى ما وراء حدود البرازيل بكثير، وأعلنت تصنيفهما كمنظمتين إرهابيتين.

وتقوم هاتان المنظمتان خصوصا بعمليات تهريب مخدرات، كما لديهما مصادر دخل غير مشروعة أخرى في الأحياء الشعبية البرازيلية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، بدأ دونالد ترمب تصنيف جماعات إجرامية مختلفة في دول أخرى كمنظمات إرهابية، مثل كارتل سينالوا في المكسيك وعصابة ترين دي أراغوا في فنزويلا.

وشنت الولايات المتحدة هجمات مميتة ضد ترين دي أراغوا في فنزويلا، كما نفذّت ضربات قاتلة ضد زوارق قالت واشنطن إنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادي، دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وفي البرازيل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار واشنطن متهمة الحكومة بالتراخي والتهاون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.