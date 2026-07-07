الأمن المغربي يعلن إحباط "مخططات إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة

أعلنت السلطات الأمنية المغربية -أمس الاثنين- إحباط "مخططات إرهابية" وتوقيف 10 أشخاص في 7 مدن، للاشتباه في ارتباطهم بخلية تلقت دعما وتوجيها من فرع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية -التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني- أنه أحبط "مخططات إرهابية" كانت تستهدف "المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات".

وأضاف المكتب -في بيان- أنه جرى توقيف 10 أشخاص في 7 مدن للاشتباه في تلقّيهم دعما وتوجيها من فرع تنظيم الدولة بمنطقة الساحل.

وأوضح أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التوقيف بشكل متزامن في مدن أكادير وتارودانت وتطوان والحاجب والفقيه بن صالح والدار البيضاء وآسفي.

وأشار البيان إلى أن من بين الموقوفين معتقلا سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قاصر.

وأوضح المكتب أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط أزياء عسكرية، ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، إلى جانب دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم الدولة، وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب.

كما أسفرت عمليات التفتيش -وفق البيان- عن ضبط أسلحة بيضاء ومعدات قال المكتب إنها كانت مخصصة لتنفيذ "المخططات الإرهابية".

وتزامن الإعلان المغربي مع موجة إدانات عربية واسعة، وأعربت كل من قطر والكويت والأردن والإمارات عن تضامنها مع المغرب، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها.

وجددت هذه الدول -في بيانات رسمية- موقفها من رفض العنف والإرهاب، وأكدت تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المغرب، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.