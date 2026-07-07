إدانات عربية للتفجيرين في دمشق

توالت الإدانات العربية، اليوم الثلاثاء، للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، وسط تأكيدات رفض استهداف المدنيين والمنشآت العامة، والدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر للتفجيرين، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

وقالت الوزارة في بيان إن دولة قطر تؤكد تضامنها مع سوريا وشعبها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية التفجيرين، معربة عن استنكار المملكة الشديد لهذا العمل، ومؤكدة موقفها الرافض لأشكال العنف كافة التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجيرين، مؤكدة تضامن الأردن مع سوريا في مواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجيرين، مؤكدة موقفها الثابت في رفض الإرهاب والعنف، ودعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أدان مجلس التعاون الخليجي الهجوم، إذ أكد الأمين العام للمجلس رفضه القاطع للأعمال التي تستهدف أمن سوريا وشعبها، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية.

وشهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع التفجيرين قرب مقر وزارة السياحة، في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها إن التفجيرين أسفرا عن إصابة 18 شخصا، بينهم 4 أفراد من الشرطة.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، لكنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.