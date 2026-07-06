نتنياهو يسابق الوقت للقاء ترمب لترميم الثقة والتأثير على ملف إيران

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الأسبوع الجاري، بعد عودة الأخير مباشرة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقد في تركيا، في ظل مساعٍ إسرائيلية لإعادة تنسيق المواقف مع واشنطن بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يرغب في عقد الاجتماع بأسرع وقت لعدة أسباب، أبرزها ترميم الثقة التي تضررت بينه وبين ترمب عقب الحرب مع إيران، إلى جانب عرض أحدث المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية قبل استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، في محاولة للتأثير على الموقف الأمريكي من ملفاتها.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم أيضا بحث ملف التطبيع مع دول في المنطقة، باعتباره أحد الملفات السياسية والإقليمية التي يسعى الجانبان إلى دفعها قُدما، فضلا عن اعتقاده أن لقاء سريعا مع ترمب قد يمنحه زخما سياسيا قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وفي المقابل، نقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أشخاصا في الدائرة المحيطة بترمب يعملون على التحريض ضد نتنياهو.

"نتنياهو يعرف من الزعيم"

وفي السياق، نفى نتنياهو -في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"- وجود أزمة في علاقته مع الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترمب"، مضيفا أن "الرئيس ترمب قائد أمريكا ويفعل ما يصبّ في مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها".

وسبق أن صرح ترمب -لموقع أكسيوس الأمريكي- بأن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، وأن هذا اللقاء قد يُعقد في وقت مبكر الأسبوع المقبل.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن نتنياهو يعرف من هو الزعيم، مشيرا إلى أنهما يتمتعان بعلاقات جيدة جدا.

وشهدت العلاقات بين ترمب ونتنياهو تباينات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بشأن الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران، وكذلك التصعيد في لبنان.

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من جهة أخرى، أفاد مراسل قناة "i24NEWS" بأنه من المتوقع أن يتوجه عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحا أن وزير الخارجية جدعون ساعر سيزور الولايات المتحدة خلال نحو أسبوع ونصف للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، فيما تتقدم الترتيبات لزيارة وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى واشنطن.

ونقل المراسل عن مصدر مطلع قوله إن "الخيار العسكري لا يزال مطروحا"، مشيرا إلى أن زيارتيْ ساعر وكاتس قد تُلغَيان إذا تحدد موعد قريب للقاء بين نتنياهو وترمب.