أخبار|أوروبا

موسم حرائق مبكر.. النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار

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سكان يفرون من ألسنة اللهب المتصاعدة من حريق فوزيلا في سيركوسا، التابعة لبلدية مورتاغوا في البرتغال (الأوروبية)
Published On 6/7/2026

تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، إذ شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة.

ففي فرنسا، التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو (جنوب غرب البلاد) نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان.

وأدت الحرائق في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10 آلاف شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية، وقال مسؤولون إن الرياح القوية اليوم الاثنين ستؤجج النيران بشكل أكبر.

A wildfire rages on a hill in the southern France department of Herault as 700 hundred firefighters backed by special aircraft battled to control a "gigantic" blaze in nearby department of Pyrenees-Orientales, near the town of Carlencas-et-Levas on July 6, 2026.
حريق هائل اندلع على تلة في مقاطعة هيرولت بجنوب فرنسا (الفرنسية)

ويشارك نحو 700 من عناصر الإطفاء، و200 آلية برية، ونحو 10 وسائل جوية في مكافحة هذا الحريق.

ويُتوقع أن تكون 16 مقاطعة في جنوب فرنسا وغربها في حالة تأهب من المستوى البرتقالي الاثنين، مع توقع وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

French firefighters extinguish a wildfire near Montalba-le-Château, southern France, on July 5, 2026.
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق هائل بالقرب من مونتالبا لو شاتو، جنوب فرنسا (الفرنسية)

واندلع حريقان آخران أقل اتساعا في جنوب فرنسا ووسطها الغربي.

وأفادت هيئة الإطفاء بأن معظم الحرائق ناجمة عن نشاط بشري، لكن تكرار موجات الحر والجفاف تحت تأثير التغير المناخي يفاقمها.

وقال حاكم المنطقة بيير رينيو دو لا موت في منشور على منصة إكس إن النيران أتت على حوالي 4600 هكتار في سفوح جبال بيرينيه الفرنسية.

This photograph shows a cloud of smoke from a wildfire burning in the Aspres region seen from Montalba-le-Chateau, in the Pyrenees-Orientales department, southern France on July 5, 2026. A wildfire broke out on July 4 at around 19h30 (1730 GMT) in a hard-to-reach massif near Trevillach, in the Pyrenees-Orientales department of southern France and spread rapidly overnight. More than 10,000 residents are currently being evacuated as the wildfire spreads rapidly, having burned around 2,000 hectares. (Photo by Jc Milhet / AFP)
سحابة دخان جراء حريق غابات مشتعل في منطقة أسبر، كما تُرى من مونتالبا لو شاتو  جنوب فرنسا (الفرنسية)

وحذر وزير الداخلية لوران نونيز على قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية قائلا: "تتدهور الظروف مرة أخرى هذا الصباح… تستأنف المعركة اليوم".

وأدت موجات الحر في فرنسا وغرب أوروبا في أوائل الصيف خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى جفاف مساحات شاسعة من الأراضي، مما جعلها معرضة لحرائق الغابات.

This photograph shows a wildfire burning in the Aspres region seen from Millas, in the Pyrenees-Orientales department, southern France on July 5, 2026. A wildfire broke out on July 4 at around 19h30 (1730 GMT) in a hard-to-reach massif near Trevillach, in the Pyrenees-Orientales department of southern France and spread rapidly overnight. More than 10,000 residents are currently being evacuated as the wildfire spreads rapidly, having burned around 2,000 hectares. (Photo by Jc Milhet / AFP)
حريق هائل في منطقة أسبر، كما يُرى من ميلاس في مقاطعة بيرينيه أورينتال بجنوب فرنسا (الفرنسية)

وتشتعل النيران في منطقة قريبة من مكان المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات. وأغلقت السلطات المحلية المكان أمام الجمهور لتمكين أجهزة الطوارئ من الوصول بسهولة إلى المنطقة. وسيستمر السباق لكن موكب السيارات المرافق سيكون عند الحد الأدنى.

A firefighting helicopter drops water, following a wildfire in Ille-sur-Tet near Perpignan, France, July 6, 2026. REUTERS/Alexandre Dimou REFILE - CORRECTING AIRCRAFT TYPE FROM "PLANE" TO "HELICOPTER".
مروحية إطفاء تُسكب الماء على حريق غابات في إيل سور تيت بالقرب من بيربينيان، فرنسا (رويترز)

وفي إسبانيا، اندلع حريق الجمعة قرب منطقة كوستا برافا السياحية، أتى على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية، 97% منها في محمية لاس غافاريس. وقد أصبح "مستقرا" الأحد بحسب جهاز الإطفاء الذي قال إنه سيجري إخماده تماما خلال الأسبوع.

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ورفعت السلطات تدبير الإغلاق ومنع التجول الذي فُرض على نحو 10 بلديات حول لا بيسبال دامبوردا قرب غيرونا، على بعد نحو 20 كيلومترا من الساحل المتوسطي، وسمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم.

ويُرجح أن يكون الحريق ناجما عن "إهمال"، وذكرت السلطات أنها احتجزت شخصا للتحقيق. وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن عاملا استخدم على الأرجح آلة قطع في منطقة محظورة.

A firefighter water bomber helicopter flies over a wildfire raging near La Bisbal de l’Emporda, northeastern Spain on July 3, 2026. (Photo by STRINGER / AFP)
مروحية إطفاء تحلق فوق حريق هائل في لا بيسبال دي ليمبوردا بشمال شرق إسبانيا (الفرنسية)

وفي شمال البرتغال، يستمر حريق حرجي كبير منذ 4 أيام في فوزيلا، ضمن مقاطعة فيزيو. وقد أتى على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، لكن "الوضع يتطور إيجابا"، بحسب السلطات التي أشارت إلى السيطرة على نحو 80% من الحريق أمس الأحد.

epaselect epa13086558 Firefighters battle the flames of the Vouzela wildfire in Cercosa, a parish in the municipality of Mortagua, Portugal, 04 July 2026. Portugal's National Authority for Emergency and Civil Protection (ANEPC) said more than 1,100 firefighters, supported by approximately 360 ground vehicles and 11 aerial firefighting assets, were deployed to combat the blaze. EPA/PAULO CUNHA
رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في حريق غابات مستعر في فوزيلا في سيركوسا بالبرتغال (الأوروبية)

وفي اليونان، حذرت السلطات من خطر "كبير جدا" لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة ألسنة اللهب في مصنعين في مدينة سالونيك الكبرى (شمال شرق البلاد)، بعدما تمكنوا من إخماد حريق حرجي.

وأفاد جهاز الدفاع المدني والإطفاء باندلاع ما مجموعه 60 حريقا خلال 24 ساعة فقط في أنحاء البلاد، لكن معظمها أُخمد بسرعة.

epa13088715 Flames and smoke engulf a building during a fire in Oreokastro suburban municipality, near Thessaloniki, Greece, 05 July 2026. According to the Fire Service, the fire ignited in a ravine within a mountainous area on the evening of July 4 and spread quickly, affecting several businesses and prompting evacuations in nearby settlements. EPA/ACHILLEAS CHIRAS
ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مبنى خلال حريق اندلع في ضاحية أوريوكاسترو بالقرب من سالونيك باليونان الأوروبية)
المصدر: وكالات

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