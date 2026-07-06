أخبار|ماليزيا

ماليزيا تحقق في صفقة معادن نادرة مرتبطة بأسلحة استُخدمت بغزة

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epa13090456 Protesters hold a placard while walking during a protest against a deal by Lynas Rare Earths to supply rare earth oxides to the US Department of Defense, outside the Parliament building in Kuala Lumpur, Malaysia, 06 July 2026. Over 20 civil society organizations gathered in protest urging the Malaysia government to ensure that the country’s rare earth industry and critical mineral policies are not linked to genocides, human rights abuses, armed conflict, or violations of international law. EPA/FAZRY ISMAIL
احتجاجات متزايدة منذ الإعلان عن الصفقة (الأوروبية)
Published On 6/7/2026

قال نائب بارز في البرلمان الماليزي، اليوم الاثنين، إن لجنة برلمانية ستعقد جلسة استماع في 16 يوليو/تموز الجاري لبحث صفقة بقيمة 96 مليون دولار أُبرمت في وقت سابق من العام بين شركة أسترالية عاملة في ماليزيا ووزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لتوريد عناصر أرضية نادرة.

وتأتي الجلسة في ظل اعتراضات أثارتها الصفقة، واتهامات للشركة الأسترالية بتوفير مواد دخلت في تصنيع أسلحة أمريكية استخدمتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

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وقال النائب وونج تشين، الذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالعلاقات الدولية والتجارة، إن الهدف من الجلسة هو التحقق من تفاصيل الصفقة، ومعرفة ما إذا كانت قد انتهكت أي سياسات محلية.

وأضاف وونج للصحفيين أن اللجنة ستستمع إلى أقوال ممثلي شركة "لايناس رير إيرثس" الأسترالية ومسؤولي الحكومة الماليزية، فضلا عن منظمات بيئية ونشطاء حقوقيين.

وذكر أن نتائج الجلسة ستقدم في شكل توصيات لصياغة سياسة ماليزيا بشأن العناصر الأرضية النادرة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب استثمارات لبناء صناعتها المحلية.

وأضاف وونج "ما الغرض من العناصر الأرضية النادرة؟ إذا كانت مخصصة للطاقة المتجددة، فسندعمها، لكن إذا كانت مخصصة للأسلحة، أعتقد أننا يجب أن نرفض ذلك".

epa13090457 Protesters hold a 'no rare earth for genocide' banner while walking during a protest against a deal by Lynas Rare Earths to supply rare earth oxides to the US Department of Defense, outside the Parliament building in Kuala Lumpur, Malaysia, 06 July 2026. Over 20 civil society organizations gathered in protest urging the Malaysia government to ensure that the country’s rare earth industry and critical mineral policies are not linked to genocides, human rights abuses, armed conflict, or violations of international law. EPA/FAZRY ISMAIL
لافتة كتب عليها "لا للمعادن الأرضية النادرة في الإبادة الجماعية" خلال مسيرة احتجاج أمام البرلمان في كوالالمبور (الأوروبية)

احتجاجات متزايدة

وأدلى وونج بهذه التصريحات بعد تلقيه مذكرة من نحو 50 محتجا، بينهم نشطاء من منظمة "غرينبيس" و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، تجمعوا خارج مبنى البرلمان للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بسلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة.

وواجهت شركة "لايناس"، التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم داخل ماليزيا، احتجاجات بشأن الصفقة الممتدة 4 سنوات، واتهمتها بعض جماعات حقوق الإنسان بتوريد مواد لصناعة أسلحة أمريكية استخدمتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

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وتشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وقد أدت تلك الغارات والاستهدافات وخروقات وقف إطلاق النار، حتى اليوم الاثنين، إلى استشهاد 1072 فلسطينيا، وإصابة 3463 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر: رويترز

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