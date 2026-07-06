رويترز عن مصادر: باكستان تتوسط لحل الأزمة في ليبيا

نقلت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام آباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وقال المصدران الباكستانيان إن الجهود بدأت أواخر العام الماضي، وإن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان. ولم يتضح إلى أي مدى تنسق باكستان جهودها مع الأطراف المعنية ‌‌الأخرى في المنطقة.

وحسب المصدرين، فإن هذه الجهود "حظيت أيضا بدعم السعودية التي أبرمت العام الماضي اتفاق دفاع مشترك مع باكستان".

ومن شأن هذا المسعى، الذي لم ترد أنباء بشأنه تؤكده من قبل، أن يعزز -إذا نجح- مكانة باكستان الدبلوماسية.

ومارست باكستان دورا محوريا آخر في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران هذا العام، وهو ما أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا. وقال أحد المصدرين الباكستانيين إن الولايات المتحدة "على علم تام" بالجهود التي تبذلها إسلام آباد بشأن ليبيا.

وعلى مدى الأشهر الماضية، ظهرت مساعٍ تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل دبلوماسي في ليبيا التي انقسمت بين الإدارتين المتنافستين منذ اندلاع الحرب ‌‌الأهلية في السنوات التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وأطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.