قطر وأيرلندا تبحثان تعزيز الاستقرار بالمنطقة بعد اتفاق واشنطن وطهران

بحثت قطر وأيرلندا، اليوم الاثنين، الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور البلاد.

وأضافت أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وعقب اللقاء، شهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وأيرلندا.

ووقع المذكرة عن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وعن الجانب الأيرلندي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع.

وفي يونيو/حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

ولا تزال واشنطن وطهران تخوضان جولات مفاوضات لبحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، آخرها كان في العاصمة الدوحة بتاريخ 30 يونيو/حزيران، حيث عقد وفد إيراني لقاءات مع وسطاء من قطر وباكستان، والتقى المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مسؤولين قطريين بالدوحة.