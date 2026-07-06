قتلى بقصف روسي على كييف وأوكرانيا تهاجم سيفاستوبول

قال ⁠مسؤولون أوكرانيون إن العاصمة كييف تعرضت ⁠لهجوم صاروخي روسي في ⁠وقت مبكر يوم الاثنين مما أسفر عن سقوط قتلى، إضافة إلى احتمال وجود سكان محاصرين تحت الأنقاض في مبنى تعرض لأضرار.

وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو ⁠-على تطبيق ⁠تلغرام- أن مبنى سكنيا تعرض للقصف في حي ⁠بوديل التاريخي، مضيفا "هناك أشخاص ⁠محاصرون في الطوابق من السابع إلى التاسع". كما ‌سقط حطام طائرات مسيّرة ‌في ‌أحياء أخرى.

وأفاد كليتشكو بتفعيل الجيش للدفاعات الجوية، وحض السكان على التزام الملاجئ.

وسُمع دويّ أكثر من 10 انفجارات في كييف -فجر اليوم الاثنين- مع إطلاق تحذير من هجوم صاروخي، كما أفادت سلطات المدينة بأن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

ومن جهته، كتب رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو -على تلغرام- أن "العدو يهاجم بصواريخ باليستية".

وكان الرئيس ⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تحدث -أمس ⁠الأحد- عن معلومات مخابراتية أشارت إلى ⁠أن روسيا تستعد لشن ⁠هجوم ⁠كبير على ⁠بلاده.

هجوم على سيفاستوبول

وفي المقابل، كثّفت أوكرانيا أيضا -في الأسابيع الأخيرة- هجماتها بالطائرات المسيرة بعيدة المدى داخل روسيا، مستهدفة البنى التحتية للطاقة وأهدافا عسكرية.

وأدى هجوم أوكراني الاثنين إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفق ما أفاد به ميخائيل رازفوجاييف حاكم المدينة الذي عينته موسكو.

وكتب رازفوجاييف على تطبيق تلغرام: "عقب هجوم شنه العدو على البنية التحتية للطاقة بالقرب من سيفاستوبول، انقطعت الكهرباء مؤقتا عن مدينتنا".

في غضون ذلك، قالت وزارة ⁠الدفاع ⁠الروسية إن أوكرانيا رفضت وقف قصف بلدة كوستيانتينيفكا ⁠في شرق البلاد للسماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين ⁠أوكرانيين قتلى.

وأبلغ قادة عسكريون روس الرئيس فلاديمير بوتين -يوم الجمعة الماضي- أن قوات موسكو سيطرت على ‌كوستيانتينيفكا، لكن كييف نفت ذلك قائلة إن قواتها لا تزال تسيطر على البلدة.

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وكوستيانتينيفكا منطقة إستراتيجية لطالما سعت موسكو للسيطرة عليها في هجماتها ⁠على منطقة دونيتسك.