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عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة
Published On 6/7/2026|
آخر تحديث: 12:46 (توقيت مكة)
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
- استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي وحل اللجنة.
- لجنة متابعة العمل الحكومي تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
- استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة.
- الموظفون في لجنة العمل الحكومي سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات.
- الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة