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عاجل | المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة

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ترامب ومادورو
Published On 6/7/2026
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آخر تحديث: 12:46 (توقيت مكة)

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:

  • استقالة مدير لجنة متابعة العمل الحكومي وحل اللجنة.
  •  لجنة متابعة العمل الحكومي تنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
  • استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة.
  • الموظفون في لجنة العمل الحكومي سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات.
  • الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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