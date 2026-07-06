طوفان بشري في طهران.. حشود غفيرة تملأ ساحات المصلى لتشييع خامنئي

أظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام إيرانية، إلى جانب صور أقمار صناعية حديثة، حصلت عليها وحدة المصادر المفتوحة، احتشاد الآلاف في باحات مصلى الإمام خامنئي والساحات المحيطة به في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأحد، للمشاركة في مراسم الصلاة وتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وتوثق الصور الفضائية تدفقا بشريا غيّر معالم الساحة المركزية للمصلى، في مشهد يتطابق مع المقاطع الجوية التي أظهرت توافد حشود غفيرة للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الذي قُتل إثر قصف جوي استهدف مجمعا يضم مقر إقامته في طهران أواخر فبراير/شباط الماضي، في اليوم الأول من اندلاع الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران.

رصد جوي وفضائي

أظهرت مشاهد جوية بثتها وسائل إعلام إيرانية، ملتقطة من نافذة طائرة حلقت فوق موقع مراسم التشييع، الحجم الاستثنائي للحشود المشاركة، حيث أوضحت اللقطات امتلاء الساحات الداخلية للمصلى بالكامل والشوارع الرئيسية المحيطة بأعداد غفيرة من المشيعين الوافدين من مختلف المحافظات الإيرانية.

وتعزز صور الأقمار الصناعية الملتقطة بواسطة شركة "بلانت" الأمريكية هذا الرصد الجوي، إذ تكشف الصورة الأولى الملتقطة بتاريخ 3 يوليو/تموز الجاري خلو الساحة المركزية للمصلى ومحيطها تقريبا، بينما تبرز الصورة الثانية الملتقطة في 4 يوليو/تموز امتلاء الساحات الداخلية بأعداد غفيرة من المشيعين.

ازدحام خانق في المترو

وعلى الصعيد اللوجيستي، تزامنت المراسم مع ضغط هائل على شبكات النقل في العاصمة، إذ أظهرت مقاطع فيديو زحاما شديدا وتوافدا للمئات عبر محطات المترو.

وسجلت شبكة مترو طهران أكثر من 7 ملايين رحلة منذ الساعة الخامسة والنصف من صباح السبت الماضي وحتى السابعة من صباح أمس الأحد، بحسب وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

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ودفع هذا التوافد المبكر السلطات لفرض قيود مرورية واسعة في أنحاء العاصمة مع امتلاء الباحة الرئيسية للمجمع الضخم وتمدد الحشود نحو الشوارع المجاورة.

ووفقا للجدول الزمني الرسمي للمراسم، تشهد طهران اليوم استمرار التشييع الشعبي، على أن يُنقل الجثمان إلى مدينة قم غدا الثلاثاء، ثم إلى العراق الأربعاء، قبل أن يعود الجثمان إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليُوارى الثرى.