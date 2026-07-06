شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق من قطاع غزة أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة استشهاد فلسطينييْن وإصابة عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية على شقة سكنية جنوبي المدينة فجر الاثنين.

ومن جهته، قال مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيا أصيب بنيران مسيّرة إسرائيلية قرب مناطق سيطرة قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن -أمس الأحد- سقوط شهيدين وعدد من الإصابات، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني بوصول جثمانيْ فلسطينيين وعدد من المصابين جراء القصف.

وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي أن فلسطينييْن أصيبا في حادثيْ إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن فلسطينيا أصيب إثر إطلاق نار استهدف خيام نازحين في منطقة المتنزه الإقليمي بمواصي مدينة رفح، فيما أصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وأفاد شهود عيان بأن آليات جيش الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي رفح.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار -حتى السبت 27 يونيو/حزيران- عن استشهاد 1066 فلسطينيا وإصابة 3445 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.