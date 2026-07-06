بالصور.. الأقمار الصناعية ترصد تموضع حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بعد الحرب

كشفت صور أقمار صناعية، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، خروج حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" من خليج عُمان، وتراجعها جنوبا في أسبوعين مسافة نحو 207 كيلومترات، وصولا إلى تموضعها الحالي في بحر العرب.

وتُظهر مقارنة الصور في الفترة بين 22 يونيو/حزيران الماضي، وأحدث صورة ملتقطة بتاريخ أمس 5 يوليو/تموز الجاري تراجع حاملة الطائرات الأمريكية بعدما كانت على بُعد نحو 140 كيلومترا من ميناء تشابهار الإيراني في خليج عُمان، ثم أصبحت بعد تراجعها إلى بحر العرب على بُعد نحو 104 كيلومترات شرق السواحل العُمانية.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة أمس بواسطة القمر الصناعي الأوروبي "سينتينال-2" تموضع مدمرة صواريخ أمريكية من فئة "آرلي بيرك" كانت تتمركز في محيط انتشار الحاملة.

بحار أمريكي مفقود

يتزامن تراجع "أبراهام لينكولن" مع إعلان الأسطول الخامس الأمريكي، الأربعاء الماضي، بدء "عمليات البحث النشطة" عن بحار أمريكي مفقود، عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب، وإصابة ثلاثة آخرين إثر هبوط اضطراري.

يأتي هذا الإعلان بعد "جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 102 ساعة، شملت مساحة تزيد على 14 ألف ميل مربع، وشاركت في الجهود وحدات متعددة"، حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، "أن جهود البحث انتهت عقب عملية بحث مكثفة قامت بها البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

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ويبلغ طول "أبراهام لينكولن" 333 مترا، ويصل عرضها إلى 77 مترا، وهي تزن أكثر من 104 آلاف طن.

وبإمكان هذه الحاملة استيعاب 90 طائرة، ويصل مسطح طيرانها إلى 18 ألفا و900 متر مربع، وهي تعمل بمفاعلين نوويين يغنيانها عن التزود بالوقود لمدة 20 عاما، ويمكّنانها من الإبحار بسرعة 56 كيلومترا في الساعة.

ويجري تشغيل الحاملة عبر طاقم يضم 5680 فردا، بينهم 3200 من البحرية و2480 من القوات الجوية، وهي مزودة بأنظمة رادار ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومنصات وأنظمة دفاع صاروخية لمواجهة الصواريخ المضادة للسفن والمروحيات.