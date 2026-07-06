ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه وكيل وزارة النفط العراقية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن "ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى ضبط مبلغ مليون دولار".

كما أفاد البيان بضبط مصوغات ذهبية تُقدَّر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف الضالعة معه.

وحسب البيان، فإن العملية "جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية".

وأوضح أن هذه المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية، ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين (شمالي وسط البلاد).

كما أشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في هذه القضية ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار عراقي (نحو 97 مليون دولار) و24 مليون دولار، إضافة إلى العقارات والمركبات التي تم حجزها والمصوغات الذهبية المضبوطة، مؤكدا أن التحقيقات وملاحقة الضالعين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.

وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أقيل في 2 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.