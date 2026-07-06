توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة.. واستجواب شخصين في صيدا الجولان

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي اليوم الإثنين، فيما أقامت قوة إسرائيلية أخرى حاجزا مؤقتا على أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

وقال مراسل "سوريا الآن"، إن قوة إسرائيلية، مؤلفة من ناقلتي جنود، توغلت إلى سرية جملة (سرية الوادي) في منطقة حوض اليرموك، قادمة من بوابة تل أبو الغيثار.

بموازاة ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قوة إسرائيلية، مؤلفة من 3 آليات عسكرية، توغلت في صيدا الجولان، ثم اتجهت إلى منطقة الحانوت حيث أوقفت شخصين اثنين وأجرت تحقيقاً معهما.‏

وتأتي هذه التوغلات بعد أيام من استهداف إسرائيلي بالقذائف المدفعية لمناطق زراعية بين قريتي بريقة وكودنة في ريف القنيطرة الجنوبي، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وفي مايو/23 أيار الماضي، أقامت قوة تابعة للاحتلال حاجزاً عسكرياً على مفرق قرية صيدا الجولان، مدعومة بخمس آليات عسكرية.

وتشهد مناطق الجنوب السوري خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا في العمليات الإسرائيلية، بما في ذلك توغلات ميدانية وتنفيذ اعتقالات وإقامة حواجز مؤقتة داخل بعض المناطق الحدودية.

وتدين سوريا باستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، وتعدها خرقا لاتفاق فض الاشتباك الذي أعلنت إسرائيل انهياره واحتلت المنطقة العازلة عقب سقوط نظام الأسد.

وكانت إسرائيل قد أعلنت بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 أنها لا تعتبر اتفاقية فصل القوات لعام 1974 سارية، قبل أن تتوسع تحركاتها العسكرية داخل المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.