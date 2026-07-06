تلويحة طفل تركي لمروحية الشرطة تتحول إلى تكريم رسمي

في مشهد غير متوقع وثقته كاميرا مروحية للشرطة التركية، خطف طفل الأنظار بعدما لوّح بالعلم التركي من فوق سطح منزله، بالتزامن مع تحليق المروحية ضمن عملية أمنية لمكافحة المخدرات في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد.

وأظهر المقطع المتداول الطفل وهو يواصل التلويح بالعلم باتجاه المروحية، قبل أن يردّ طاقمها بتحية من الجو، في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقف القصة عند هذا المشهد؛ إذ نشرت مديرية أمن شانلي أورفا بيانا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن الطفل عبد الله إمرة جسّد "أبهى صور حب الوطن" عندما أدى التحية لمروحية الشرطة ولوّح بالعلم التركي خلال عملية "ناركو كابان" لمكافحة المخدرات.

وأضافت المديرية أن تصرف الطفل يعكس انتقال حب العلم والقيم الوطنية والروحية من جيل إلى آخر، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تعزز الثقة بالمستقبل وترسخ قيم الوحدة والانتماء.

كما أوضحت أن مدير أمن ولاية شانلي أورفا أتيلا أكسوي استقبل الطفل في مكتبه، وكرّمه بإهدائه دراجة هوائية والعلم التركي، تقديرًا لما وصفته بحبه وإخلاصه للعلم، معربةً عن تقديرها لجميع الأطفال المتمسكين بالقيم الوطنية والروحية، وموجهة الشكر إلى أسرهم لدورها في غرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.

وفي السياق ذاته، نشر مدير أمن ولاية شانلي أورفا أتيلا أكسوي عبر حسابه على منصة إكس، تعليقًا على الواقعة، قال فيه إن "كل علم يرفرف في شانلي أورفا، مدينة الأنبياء، هو أروع تعبير عن حب الوطن".

وأضاف أن تحية الطفل عبد الله إمرة لمروحية الشرطة، وتلويحه بالعلم التركي خلال عملية "ناركو كابان"، تمثل دليلًا على أن حب العلم والقيم الوطنية والروحية ما زال ينتقل من جيل إلى آخر.

وأوضح أكسوي أن تكريم الطفل بإهدائه دراجة هوائية والعلم التركي جاء تقديرًا لحبه وولائه للعلم، مؤكدًا أن هذا المشهد عزز الثقة بالمستقبل ورسّخ قيم الوحدة والانتماء.

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وأشار إلى أن حب العلم المتجذر في شانلي أورفا يُعد من أثمن مظاهر التكاتف المجتمعي، معربًا عن تقديره للأطفال الذين يتمسكون بالقيم الوطنية، ولأسرهم التي تغرس فيهم روح الانتماء وحب الوطن.

ولم يقتصر التفاعل على المؤسسات الرسمية؛ إذ أشعل المقطع موجة واسعة من التعليقات بين الناشطين الأتراك، الذين أشادوا بعفوية الطفل، معتبرين أن تصرفه يعكس ترسخ قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

ومن جانبه، قال الناشط إبراهيم بايكوشاك إن الطفل عبد الله إمرة، الذي لوّح بالعلم التركي لمروحية الشرطة، بعث برسالة مفادها أن حب الوطن والعلم ما زال ينتقل من جيل إلى آخر، معتبرًا أن تمسك الأطفال بالقيم الوطنية يمثل مصدر الأمل الحقيقي لمستقبل البلاد.

وأضاف أن تكريم الشرطة للطفل بإهدائه دراجة هوائية والعلم التركي يعكس تقديرها لهذه اللفتة، موجهًا الشكر إلى مدير أمن شانلي أورفا أتيلا أكسوي ومنتسبي الشرطة على ما وصفه باستجابتهم الإنسانية للموقف.

وختم بايكوشاك بالتعبير عن أمله في أن يقتدي مزيد من الأطفال بعبد الله إمرة، مؤكدًا أن حب الوطن والانتماء يمثلان، برأيه، أحد أهم مقومات قوة تركيا ومستقبلها.

وفي السياق نفسه، علّق حساب "كنكا" على منصة إكس قائلًا: "ما دمنا نربي أطفالًا كهذا الطفل، الذي حيّا مروحية الشرطة خلال مهمة مراقبة جوية وهو يلوّح بالعلم التركي، فلا داعي للقلق على مستقبل هذه البلاد"، معتبرًا أن حب الأطفال لعلمهم وثقتهم بدولتهم وإخلاصهم لوطنهم يمثل ضمانة للمستقبل.

كما كتب حساب "أوماي إليف تش" على منصة إكس: "أتمنى أن تكون عقولكم بنفس حدة عقل هذا الطفل؛ فلن تتمكنوا من تقسيم الوطن التركي"، في تعليق عبّر فيه عن إعجابه بموقف الطفل الذي لوّح بالعلم التركي أثناء مرور مروحية الشرطة.

ورأى ناشطون أتراك أن المشهد يعكس ترسخ قيم الانتماء لدى الأطفال، معتبرين أن غرس حب الوطن والعلم منذ الصغر يشكل ركيزة أساسية لمستقبل البلاد، وأن هذه القيم تتوارثها الأجيال.

ووصف آخرون المشهد بأنه "يبعث الدفء في القلوب"، معتبرين أن عفوية الطفل وهو يلوّح بالعلم التركي لمروحية الشرطة أضفت بُعدًا إنسانيًا على العملية الأمنية، وأسهمت في تحويل اللقطة إلى واحدة من أكثر المقاطع تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي.