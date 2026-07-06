انهيار كامل لشبكة الكهرباء في كوبا والسلطات تحقق في الأسباب

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية في كوبا انهيار الشبكة في منتصف نهار اليوم الاثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار عن نحو 10 ملايين شخص، مضيفة أنها تحقق في الأسباب ‌‌على مستوى البلاد.

وكانت الكهرباء مقطوعة بالفعل ‌‌عما ‌‌يقرب من ثلثي كوبا، عندما انهارت الشبكة اليوم مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار تدهور شبكتها الكهربائية.

وتعاني كوبا منذ أشهر انقطاعات في التيار الكهربائي تستمر ساعات، وفي الآونة الأخيرة أياما، وذلك لأسباب منها شبكة متهالكة، وحصار نفطي فرضته الولايات المتحدة وأدى إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

وتواجه كوبا منذ فترة طويلة صعوبات في الحفاظ على إمدادات الكهرباء خلال أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، لكن الحكومة الشيوعية دخلت مرحلة من المصاعب لم يسبق لها مثيل مع ‌‌الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يُذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة.