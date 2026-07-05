وسط توقعات بارتفاع الأمواج إلى 10 أمتار.. إعصار "بافي" يهدد جزرا أمريكية

حذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن سكان جزر غوام وماريانا الشمالية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي ينتظرهم عبور إعصار "خطير جدا".

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الشديد "بافي" في وقت مبكر من يوم الاثنين، برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى 315 كيلومترا في الساعة.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الإعصار بأنه "شديد الخطورة"، محذرة من وصول رياح عاتية بدءا من الأحد، ومن أضرار كارثية.

وتوقعت الهيئة فيضانات كبيرة ناجمة عن أمطار غزيرة وارتفاع مياه البحر على السواحل إلى أكثر من 10 أمتار.

ويقطن جزر ماريانا الشمالية نحو 40 ألف نسمة، ويعيش نحو 170 ألفا في غوام المجاورة، التي تُعدّ إقليما أمريكيا منفصلا.

وكان الإعصار الفائق "سينلاكو" قد ضرب المنطقة في منتصف أبريل/نيسان، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف واقتلاع الأشجار وقلب السيارات واقتلاع الأسطح المعدنية للمباني.

وحضّرت فرق الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ أكثر من مليون لتر من الماء وأكثر من مليون وجبة غذائية إضافة إلى أسرّة ومولدات كهرباء، استعدادا للإعصار.

ومنذ السبت تشكلت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة سايبان بجزر ماريانا الشمالية، وتوافد السكان على متاجر مواد البناء لشراء ألواح الخشب لإحكام إغلاق منازلهم، وعلى المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب.

ويسهم ارتفاع حرارة المحيطات في زيادة قوة العواصف المدارية وتوفير مزيد من الرطوبة التي تتحول إلى أمطار غزيرة.

كذلك، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة من أن ظاهرة "النينيو" بدأت بالفعل في المحيط الهادي الاستوائي، ومن المرجح أن تكون قوية.

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وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، مما يسبب تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار حول العالم.