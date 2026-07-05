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وسط توقعات بارتفاع الأمواج إلى 10 أمتار.. إعصار "بافي" يهدد جزرا أمريكية

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This picture shows a general view of a residential area as rain clouds gather in the sky ahead of the arrival of the forecasted Super Typhoon Bavi in Saipan, Northern Mariana Islands, on July 5, 2026.
غيوم بالأمطار تتجمع فوق منطقة سكنية قبل وصول الإعصار الفائق المتوقع بافي إلى سايبان بجزر ماريانا الشمالية (الفرنسية)
Published On 5/7/2026

حذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن سكان جزر غوام وماريانا الشمالية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي ينتظرهم عبور إعصار "خطير جدا".

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الشديد "بافي" في وقت مبكر من يوم الاثنين، برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى 315 كيلومترا في الساعة.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الإعصار بأنه "شديد الخطورة"، محذرة من وصول رياح عاتية بدءا من الأحد، ومن أضرار كارثية.

وتوقعت الهيئة فيضانات كبيرة ناجمة عن أمطار غزيرة وارتفاع مياه البحر على السواحل إلى أكثر من 10 أمتار.

ويقطن جزر ماريانا الشمالية نحو 40 ألف نسمة، ويعيش نحو 170 ألفا في غوام المجاورة، التي تُعدّ إقليما أمريكيا منفصلا.

This satellite image handout from the Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) in partnership with the Regional and Mesoscale Meteorology Branch (RAMMB/NOAA) and the Colorado State University (CSU) taken on July 5, 2026 at 01:20 UTC shows the super typhoon Bavi as it develops and nears Guam and the Northern Mariana islands in the western Pacific Ocean.
صورة التقطت بالأقمار الصناعية للإعصار الفائق بافي أثناء تطوره واقترابه من غوام وجزر ماريانا الشمالية في غرب المحيط الهادي (الفرنسية)

وكان الإعصار الفائق "سينلاكو" قد ضرب المنطقة في منتصف أبريل/نيسان، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف واقتلاع الأشجار وقلب السيارات واقتلاع الأسطح المعدنية للمباني.

وحضّرت فرق الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ أكثر من مليون لتر من الماء وأكثر من مليون وجبة غذائية إضافة إلى أسرّة ومولدات كهرباء، استعدادا للإعصار.

A man carrying supplies crosses a street as the forecasted Super Typhoon Bavi approaches in Guam, Northern Mariana Islands, on July 5, 2026.
سكان يتزودون بالمؤن قبل وصول إعصار بافي الفائق إلى جزر غوام وماريانا الشمالية (الفرنسية)

ومنذ السبت تشكلت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة سايبان بجزر ماريانا الشمالية، وتوافد السكان على متاجر مواد البناء لشراء ألواح الخشب لإحكام إغلاق منازلهم، وعلى المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب.

ويسهم ارتفاع حرارة المحيطات في زيادة قوة العواصف المدارية وتوفير مزيد من الرطوبة التي تتحول إلى أمطار غزيرة.

People install metal barricades on a restaurant as the forecasted Super Typhoon Bavi approaches in Guam, Northern Mariana Islands, on July 5, 2026.
سكان ينصبون حواجز ومصدات للرياح قبل وصول الإعصار الفائق إلى جزر غوام وماريانا الشمالية (الفرنسية)

كذلك، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة من أن ظاهرة "النينيو" بدأت بالفعل في المحيط الهادي الاستوائي، ومن المرجح أن تكون قوية.

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وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، مما يسبب تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار حول العالم.

People shop for supplies at a supermarket as the forecasted Super Typhoon Bavi approaches in Guam, Northern Mariana Islands, on July 5, 2026.
وصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الإعصار بأنه "شديد الخطورة"وحذّرت السكان (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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