وزير يمني.. مقتل 15 من القوات الحكومية وإحباط هجوم للحوثيين جنوب الحديدة

أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني وليد القديمي مقتل 15 من أفراد القوات الحكومية في منطقة تهامة خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقة جبل دباس بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مؤكدا إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع القوات الحكومية في المنطقة.

وقال القديمي في تغريدة له على منصة إكس إن القتلى سقطوا خلال معارك دارت في جبل دباس، مشيرا إلى أن المواجهات أوقعت أيضا أكثر من 50 قتيلا في صفوف الحوثيين، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفق تقديراته.

وأضاف أن جبهة الساحل الغربي تشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا، مع استمرار الهجمات الحوثية على مواقع الزرانيق في تهامة.

واعتبر الوزير اليمني أن هذه المواقع تمثل عقبة رئيسية أمام مساعي الجماعة للتقدم باتجاه جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح أن الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي تستهدف اختراق خطوط الدفاع الحكومية في الساحل الغربي، لافتا إلى أن القوات المتمركزة في المنطقة نجحت في التصدي للهجوم الأخير ومنع تحقيق أهدافه.

ويأتي هذا الهجوم بعد فترة من الهدوء استمرت سنوات، بالتزامن مع تحشيد عسكري كبير لجماعة الحوثي في المنطقة وفق مصادر محلية.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.