ما الذي تكشفه زيارة قائد البحرية الأمريكية لإسرائيل ولبنان؟

تسلط جولة قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية (سنتكوم)، الفريق جوزيف كليرفيلد، بين إسرائيل ولبنان الضوء على دخول ترتيبات اتفاق الإطار إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية، في ظل مساع أمريكية لاختبار نموذج المناطق التجريبية باعتباره مدخلا لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وتسليم مناطق محددة للجيش اللبناني.

وتكشف المعطيات المتداولة أن واشنطن تدفع باتجاه خطوات تدريجية تبدأ بانسحابات إسرائيلية محدودة ومراقبة، تتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها، في حين لا يزال الموقف الإسرائيلي يربط أي تقدم في مسار الانسحاب بتحقيق تقدم ملموس في ملف سلاح حزب الله على مستوى الأراضي اللبنانية كافة.

فماذا نعرف عن التحركات الجارية لترتيبات المرحلة المقبلة؟

ما الهدف من زيارة كليرفيلد؟

يُعد الفريق جوزيف كليرفيلد، المسؤول الأمريكي المكلف بالإشراف على الخطة التجريبية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في الترتيبات الأمنية المطروحة للمرحلة اللاحقة للحرب.

وتهدف زيارته، وفق ما أُعلن، إلى بحث الآليات التنفيذية المرتبطة بما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، وهي مناطق مختارة يُفترض أن تشكل نموذجا أوليا لاختبار خطة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي، مقابل تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في تلك المناطق، تمهيدا لتوسيع نطاق العملية إذا أثبتت المرحلة الأولى نجاحها.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن فريق العمل التابع لكليرفيلد سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الميدانية على خطة الانسحاب التجريبية من منطقتين في جنوب لبنان، تمهيدا لنقل السيطرة عليهما إلى الجيش اللبناني في إطار المرحلة الأولى من الخطة.

كيف ينظر الجانب الإسرائيلي إلى هذه الخطة؟

تربط إسرائيل أي تقدم في ملف الانسحاب بمعالجة ملف سلاح حزب الله، وتعتبر أن تسليم السلاح أو نزع قدرات الحزب العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية شرط أساسي للانتقال إلى مراحل أوسع من الانسحاب وإعادة الانتشار.

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كم ستستغرق عملية نقل السيطرة إلى الجيش اللبناني؟

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية استكمال نقل السيطرة الميدانية وتسليم المنطقتين للجيش اللبناني قد تستغرق ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع.

وسيعمل الفريق الأمريكي على تخطيط القطاعين الميدانيين اللذين يعتزم الجيش الإسرائيلي الانسحاب منهما، ووضع الترتيبات التقنية والعملياتية المتعلقة بعملية التسليم وانتشار الجيش اللبناني.

ما هي المناطق التجريبية وهل حددها اتفاق الإطار؟

هي مناطق مختارة يجري استخدامها نموذجا أوليا لتطبيق ترتيبات إعادة الانتشار والانسحاب التدريجي. وبموجب الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/حزيران 2026، تُسلَّم هذه المناطق إلى الجيش اللبناني بعد التأكد من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية.

غير أن "اتفاق الإطار" المعلَن لا يحدد المناطق بصورة مباشرة، لكنه ينص في بنده الثالث على اتفاق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني على منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن يتم الاتفاق لاحقا على مناطق إضافية بموافقة متبادلة بين الطرفين.

وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مصادر عسكرية، فقد حدد الجيش الإسرائيلي ثلاث قرى في جنوب لبنان ضمن النقاشات المتعلقة بالانسحاب، هي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل جنوب نهر الليطاني، وزوطر الغربية في قضاء النبطية شمال النهر.

كما أفادت المصادر التي نقلت عنها هآرتس بأن الجيش الإسرائيلي لا يتمركز بصورة دائمة في زوطر الغربية، ولكنه يتموضع في كل من فرون والغندورية.

ما التالي للمناطق التجريبية؟

كشفت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي صاغ مقترحات محددة بشأن المنطقتين التاليتين اللتين ستشملهما خطة الانسحاب، ورُفعت هذه المقترحات إلى رئيس الأركان إيال زامير تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

كيف ستعمل آلية التنسيق الأمنية وما قصة "الغرفة الافتراضية"؟

تتعلق الترتيبات الأمنية المفترَضة بإنشاء آلية تنسيق ومراقبة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي ضمن ترتيبات تطبيق وقف إطلاق النار، وهي جزء من ملحق أمني سري مرتبط بالاتفاق بين الجانبين.

ووفق المصادر الإسرائيلية، تستهدف الآلية رفع مستوى التنسيق بين الطرفين عبر ما يشبه "غرفة عمليات افتراضية" تشارك فيها الولايات المتحدة، بحيث لا يقتصر دورها على متابعة الخروقات الأمنية، بل يمتد إلى تنسيق خطوات عملياتية مرتبطة بتفكيك قدرات حزب الله.

ومن المتوقع أن تشارك واشنطن بدور محوري في تأسيس خلية التنسيق والإشراف عليها، إضافة إلى اعتماد أسماء المشاركين فيها والتدقيق في خلفياتهم الأمنية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يهدف ذلك إلى منع تسرب معلومات استخبارية حساسة إلى حزب الله، وهو أمر تعتبره الأطراف المعنية ضروريا لنجاح الآلية الجديدة، حيث أشار مصدر مطلع إلى أن تسرب المعلومات كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر وفشل الآلية السابقة التي شُكلت عام 2024.