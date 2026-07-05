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قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 14: A Dhow boat sails past a cruise ship which is docked in the harbour ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 at on November 14, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)
سفن سياحية في ميناء الدوحة (غيتي-أرشيف)
Published On 5/7/2026

أعلنت وزارة المواصلات القطرية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل ‌لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.

ودعت الوزارة، في بيان، الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية السارية والتأكد من وجود جميع معدات السلامة والحراسة اللازمة على متنها قبل الإبحار وأثناءه، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان لجميع الرحلات.

يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 يونيو/حزيران جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر.

ولم تذكر قطر سبب الإرشادات الصادرة في 29 يونيو/حزيران، لكنها جاءت بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا جراء "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة".

المصدر: الجزيرة + وكالات

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