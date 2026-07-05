عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
Published On 5/7/2026|
آخر تحديث: 18:29 (توقيت مكة)
- عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
- عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان
- عاجل | القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش شن غارتين لاستهداف عنصرين من حزب الله شكلا تهديدا للقوات في جنوب لبنان
- عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
التفاصيل بعد قليل
المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية