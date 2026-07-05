أخبار|لبنان

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان

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ترامب ومادورو
Published On 5/7/2026
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آخر تحديث: 18:29 (توقيت مكة)
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
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  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش شن غارتين لاستهداف عنصرين من حزب الله شكلا تهديدا للقوات في جنوب لبنان
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التفاصيل بعد قليل

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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