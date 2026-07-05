شهيدان ومصابون في غزة بنيران إسرائيلية

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون -اليوم الأحد- إثر غارة بمسيّرة إسرائيلية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة في القطاع المحاصر.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة -في بيان- إن قصفا إسرائيليا استهدف مجموعة مواطنين أمام محطة لتعبئة المياه في منطقة السامر شرقي مدينة غزة، أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني بوصول جثماني فلسطينيين وعدد من المصابين (دون ذكر عددهم) جراء القصف.

وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطينيان في حادثي إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي. وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن فلسطينيا أصيب إثر إطلاق نار استهدف خيام نازحين في منطقة المتنزه الإقليمي بمواصي مدينة رفح، بينما أصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس.

استهداف خيام النازحين

كما أفاد شهود عيان للأناضول بأن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي رفح.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى ‌وقف لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وقد أدت تلك الغارات والاستهدافات وخروقات وقف إطلاق النار، حتى السبت 27 يونيو/حزيران، إلى استشهاد 1066 فلسطينيا، وإصابة 3445 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية في القطاع.