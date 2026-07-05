ثلاثة من أبناء خامنئي يحضرون جنازته في غياب مجتبى

تواصلت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وسط مشاركة مئات الآلاف من المشيعين وكبار المسؤولين، في حين لفت الأنظار غياب ابنه وخليفته مجتبى خامنئي عن المراسم، وسط تأكيدات بأن أسبابا أمنية تقف وراء عدم ظهوره العلني، بينما حضر 3 من إخوته.

واحتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في مجمع "مصلى الإمام الخميني" منذ ساعات الصباح الباكر للمشاركة في الصلاة والتشييع، وهم يلوحون بالأعلام الإيرانية ويرددون هتافات تدعو إلى الانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشارك آخرون في الصلاة داخل المجمع الذي يحمل اسم الخميني -أول مرشد للجمهورية الإسلامية- الذي خلفه خامنئي في المنصب عام 1989.

وأقيمت صلاة الجنازة على خامنئي وعدد من أفراد عائلته الذين قتلوا في غارة أمريكية إسرائيلية. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين ورجال الدين، يتقدمهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

أين مجتبى؟

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد تظهر 3 من أبناء علي خامنئي، وهم مصطفى وميثم ومسعود، في أثناء مشاركتهم في صلاة الجنازة، بينما غاب عن المراسم مجتبى الذي تولى منصب المرشد الأعلى عقب مقتل والده. وأفادت تقارير إعلامية بأن غيابه يعود إلى اعتبارات أمنية، في ظل المخاوف من تعرضه لأي استهداف.

ولم يظهر مجتبى علنا حتى الآن أو تُنشر صورة له، وقد أصيب في الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده وأفراد من عائلته، لكن الأنباء تفاوتت بشأن شدة إصابته.

تواصل مراسم التشييع

وبدأت إيران، الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع من الحداد والتشييع يشمل محطات في عدد من المدن الإيرانية والعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

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وأمس السبت، وبعد توافد عدد من كبار القادة الإيرانيين والمسؤولين الأجانب لإلقاء نظرة الوداع -يوم الجمعة- على نعش خامنئي المسجى في قاعة واسعة في طهران، وضع النعش في الهواء الطلق تحت غطاء زجاجي، إلى جانب نعوش ابنته وصهره وزوجة ابنه وحفيدته.

ومن المقرر أن تُنظم، غدا الاثنين، مسيرات وداع في شوارع العاصمة طهران، قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم، حيث ستقام مراسم أخرى يوم الثلاثاء.

ثم سيُنقل الجثمان جوّا لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء في العراق يوم الأربعاء. وسيتم دفن جثمان خامنئي ‌يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وتعتزم السلطات حشد ملايين المشيعين للمشاركة في مواكب جماهيرية كبيرة خلال الأيام المقبلة، مع توفير وسائل النقل والطعام وأماكن الإقامة لزيادة أعداد المشاركين.

وقُتل خامنئي وعدد من أفراد عائلته في غارة جوية في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.