أخبار|إيران

بلومبيرغ: بيانات تكشف تراجع حركة الملاحة بمضيق هرمز

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MUSCAT, OMAN - JUNE 23: A cargo vessel is anchored off the coast of Oman after being stranded for days as congestion at Port Sultan Qaboos has prevented them from docking on June 23, 2026 in Muscat, Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. On Sunday, U.S. Vice President JD Vance arrived in Switzerland for high-level talks with the Iranian delegation, as the two sides seek to clarify the terms of ending the war. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
سفينة في مضيق هرمز قرب سلطنة عمان (غيتي)
Published On 5/7/2026

كشفت وكالة بلومبيرغ -استنادا إلى بيانات ملاحية- أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق.

وأشارت بلومبيرغ إلى انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز على طول الساحل العماني، مع استمرار جهود طهران الرامية للحفاظ على سيطرتها على الممر الحيوي.

وأفادت الوكالة -نقلا عن بيانات ملاحية- بأن السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج العربي، كما رُصدت 4 من السفن الثماني لاحقا وهي تعبر المضيق عبر المسار الإيراني، وأوضحت أن سبب تغيير السفن مسارها لا يزال غير معروف.

Vessels are seen anchored in the Strait of Hormuz, off the port city of Khasab on Omans northern Musandam Peninsula on May 17, 2026. Washington, locked in conflict with Tehran since US and Israeli forces launched major strikes on the Islamic republic beginning February 28, has struggled to break an impasse and make any progress toward ending a war that has shaken the Middle East and sent energy prices climbing. The war has led to an effective blockade of the critical Strait of Hormuz, through which some 20 percent of global oil exports pass in peacetime, and has drawn neighbors Israel and Lebanon into a deadly side conflict. (Photo by AFP) /
سفن راسية في مضيق هرمز قبالة ميناء خصب في محافظة مسندم العُمانية (الفرنسية)

تحذير إيراني

وكانت إيران قد حذرت، أمس السبت، بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء التحذير الإيراني على لسان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية، الذي رد على بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلنا فيه أن فرنسا وبريطانيا "على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وقال غريب آبادي، في تدوينة على منصة إكس، إن "مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة"، مضيفا أن إيران، "بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق، تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس".

وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن مضيق هرمز "مسؤولية الدول المطلة عليه"، محذرا من أن "من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم".

ويأتي هذا التحذير رغم سحب فرنسا حاملة الطائرات "شارل ديغول" واقتصار الحديث الحالي على نشر كاسحات ألغام فرنسية وبريطانية.

FILE PHOTO: Vessels are anchored in the Strait of Hormuz as seen from Musandam, Oman, June 3, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo//File Photo
سفن راسية في مضيق هرمز 3 يونيو/حزيران 2026 (رويترز)

توتر متصاعد

ويعكس الموقف الإيراني تصاعد التوتر في منطقة الخليج على خلفية إدارة المضيق الحيوي، الذي تحول إلى ورقة ضغط رئيسية في المواجهة بين طهران والغرب، وسط مخاوف من توسع التحرك العسكري الدولي في المنطقة بذريعة حماية الملاحة.

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وكان الطرفان الأمريكي والإيراني قد عقدا محادثات في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، يومي 21 و22 يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني، تلت مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في 17 يونيو/حزيران.

وانبثقت عن تلك المفاوضات خارطة طريق لمسار تفاوضي مدته 60 يوما، على أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. كما أسفرت جولة المحادثات عن إجراءات تضمن استمرار الحوار؛ مثل إنشاء خط اتصال بشأن مضيق هرمز، وآلية لوقف التصعيد في لبنان، فضلا عن تشكيل لجان سياسية وفنية تبحث الملف النووي والعقوبات وتسوية الخلافات.

ولاحقا، استضافت العاصمة القطرية الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين الطرفين في الأول من يوليو/تموز، ركزت على حركة الملاحة في هرمز والإفراج عن أموال إيرانية، وأُعلن في نهايتها إحراز تقدم إيجابي في الملفات التي كانت محل التفاوض.

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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