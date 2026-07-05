بعد توترات حادة.. قمة مرتقبة بين نتنياهو وترمب في واشنطن

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري استعدادات لعقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن خلال يوليو/تموز الجاري، في إطار المشاورات السياسية المكثفة بين الجانبين عقب انتهاء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن ترتيبات قيد الإنجاز قد تفضي إلى عقد اللقاء الثامن بين نتنياهو وترمب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، في مؤشر على استمرار التنسيق الوثيق بين القائدين بشأن ملفات إقليمية ودولية رئيسية.

وأضافت أن التحضيرات لا تقتصر على الزيارة المرتقبة لواشنطن، بل تشمل أيضا ترتيبات لزيارة أخرى لنيويورك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب المصادر، يُرجح أن يتوجه نتنياهو إلى نيويورك عقب انتهاء عيد الغفران في 21 سبتمبر/أيلول المقبل، سعيا لعقد لقاء إضافي مع ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة، رغم أن هذه الترتيبات لا تزال قيد البحث ولم تُحسم بصورة نهائية.

ويأتي الحديث عن القمة المرتقبة في وقت شهدت فيه العلاقات بين ترمب ونتنياهو تباينات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بشأن الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران، وكذلك التصعيد في لبنان.

من جانبها نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن ولقاء ترمب بداية الأسبوع المقبل (الاثنين) على أقصى تقدير.

"نتنياهو يعرف من هو صاحب القرار"

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترمب إن نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يُعقد اللقاء قريبا عقب عودته من مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله، في مقابلة هاتفية مقتضبة، إن الجانبين على توافق، مضيفا "نحن على وفاق تام، وهو يعلم جيدا من هو صاحب القرار هنا"، في إشارة إلى علاقته بنتنياهو.

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في المقابل، استبعد مسؤول إسرائيلي، بحسب الموقع، عقد الزيارة خلال الأسبوع المقبل في ضوء ارتباطات ترمب الخارجية، موضحا أن اللقاء قد يُرجأ إلى الأسبوع الذي يليه.

وكانت صحيفة معاريف قد نقلت عن مصادر إسرائيلية تشكيكها في عقد لقاء بين نتنياهو وترمب الأسبوع المقبل.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا بترمب لتهنئته بالذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي.

وقال المكتب في بيان إن نتنياهو أكد خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تمثل "الضامن للحرية العالمية"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة.

هل يُعتقل نتنياهو في نيويورك؟

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة المرتقبة ستكون الأولى من نتنياهو لنيويورك منذ تولي زهران ممداني رئاسة بلدية المدينة، بعدما كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي لاعتقال نتنياهو استنادا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

لكن مصادر إسرائيلية قالت للصحيفة إنها تلقت تأكيدات من مسؤولين أمريكيين في واشنطن ونيويورك بأن رئيس البلدية لا يملك صلاحيات قانونية لتنفيذ أي إجراء من هذا النوع، في ظل عدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الترتيبات الأمنية الخاصة بزيارة نتنياهو لنيويورك لا تزال مستمرة، ولم يُحسم بعد مكان إقامته بها، بعدما استُبعدت عدة فنادق لأسباب أمنية، وفقا للمصادر ذاتها.

وكان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات لتوقيف نتنياهو إذا زار مدينة نيويورك. وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن نتنياهو "مجرم حرب" ويرتكب "إبادة جماعية" في غزة، مؤكدا أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل المدينة.