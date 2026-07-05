الهدوء يعود إلى سلمية بريف حماة بعد توتر أشعلته "مشاجرة"

عاد الهدوء إلى مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي، وسط سوريا، بعد ساعات من التوتر، الذي اندلع على خلفية "مشاجرة" دفعت قوات الأمن إلى التدخل وتوقيف أطرافها، قبل أن يحتج شبان غاضبون للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين.

وأوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان: "إنه عند منتصف ليل الأحد، وقعت مشاجرة بين شبان في أحد أسواق المدينة، ما استدعى تدخل دورية تابعة لقسم الشرطة ومؤازرة أمنية لاحتواء الموقف".

وقال لـ"الإخبارية السورية" إن الدورية وصلت إلى موقع الحادثة عقب تلقيها البلاغ، و"حاولت توقيف طرفي المشاجرة، إلا أنها واجهت ممانعة أعاقت تنفيذ مهمتها".

وأضاف مدير المنطقة أن المشهد تطور "ما استدعى طلب مؤازرة أمنية لتوقيف طرفي الخلاف"، قائلا إن "التحقيقات التي أجريت بعد اقتياد الموقوفين إلى قسم شرطة المدينة أظهرت أن عددا ممن تم توقيفهم لا علاقة لهم بالحادثة، ما استدعى إخلاء سبيلهم على الفور".

"توقيف أطراف المشاجرة"

وقال كوجان إن قسم الشرطة "أوقف ستة أشخاص ثبت أنهم أطراف المشاجرة"، مبينا أن "التحقيقات ما تزال جارية معهم لاستكمال الإجراءات القانونية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وحسب مصادر محلية، فإن المشاجرة التي تطورت الأحداث بعدها في سلمية، وقعت في شارع البريد بين شبان محليين وآخرين من خارج المدينة. وأظهرت مشاهد مصورة ليلا، عشرات الشبان الغاضبين الذين تجمعوا للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين.

وكان المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام بمحافظة حماة قال، في بيان، إن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تؤكد "استمرار عمليات البحث والمتابعة لتوقيف جميع الأطراف المتورطة في افتعال المشاجرة ومثيري الشغب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم".