الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة

قالت الصين، اليوم الأحد، إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر، دون تحديد تاريخ معين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان: "عقب انتهاء التدريبات، ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادي للقيام بدوريات بحرية مشتركة".

وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تُجرَى سنويا "بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وقبل أكثر من أسبوع، قالت وزارة الدفاع الصينية إن سلاحي الجو الصيني والروسي نفذا "دورية جوية إستراتيجية" فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادي، "لإظهار عزمهما وقدرتهما على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

ولطالما أثارت التدريبات العسكرية الصينية الروسية قلقا في الغرب والدول المتحالفة معها في المنطقة، إذ كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولَين أوروبيين ووثائق أن البلدين أجريا تدريبا عسكريا سريا شارك فيه بشكل مباشر 4 جنرالات روس، وصينيان على الأقل.

وقال المسؤولان إن مشاركة شخصيات عسكرية رفيعة كهذه في تدريبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا تعكس الأهمية التي توليها موسكو وبكين لهذا التعاون، وهو ما أثار قلقا في أوروبا رغم نفي الصين حدوثه.