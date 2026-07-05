الرئاسة السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة "مرتقبة" إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك" بين البلدين.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم عدداً من المستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.

"جلسة مستديرة وآفاق تعاون"

وبحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يعقد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة حوار مستديرة بحضور الوفدين المرافقين، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار ما وصفته الرئاسة السورية بـ"الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي".

أول رئيس غربي

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن الزيارة، التي ستكون الأولى من نوعها لرئيس غربي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

من جانبها، وصفت صحيفة "لا تريبون" (La Tribune) الفرنسية الزيارة المحتملة بـ"التاريخية"، مشيرة إلى أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة غربي يزور سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أجندة الزيارة تتمحور حول عدة ملفات رئيسية تشمل: الأمن، وإعادة الإعمار، ووضع الأقليات، بالإضافة إلى إعادة إطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية "مما يمثل مرحلة جديدة تماما في العلاقات بين باريس والسلطات السورية الجديدة" بحسب الصحيفة نفسها.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس الفرنسي عقب محطته في دمشق إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واعتبرت "لا تريبون" أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لمسار بدأ في مايو/أيار 2025، عندما اختار الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الفرنسية باريس لتكون أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية عقب توليه السلطة.