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الرئاسة السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

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PARIS, FRANCE - MAY 07: French President Emmanuel Macron meets Syria's interim president Ahmed al-Sharaa at the Elysee Palace on May 07, 2025 in Paris, France. French President Emmanuel Macron is hosting Syria's interim president Ahmed al-Sharaa, marking al-Sharaa's first visit to a European country as leader of the transitional government, following the fall of the Assad regime in December. The pair are expected to discuss efforts to bolster ties between the two countries, as well as security concerns over Israel's increased military operations in Syria. According to human rights groups, hundreds of people have been killed in sectarian violence in Syria since Macron extended the meeting invitation in February, despite al-Sharaa's pledge to protect minority groups. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
تأتي الزيارة استكمالا للمباحثات التي عُقدت بين الطرفين في الإليزيه في مايو/أيار 2025 (غيتي إيميجز)
Published On 5/7/2026
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آخر تحديث: 14:53 (توقيت مكة)

أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة "مرتقبة" إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى "تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك" بين البلدين.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- أن الرئيس الفرنسي سيرافقه وفد يضم عدداً من المستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.

"جلسة مستديرة وآفاق تعاون"

وبحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يعقد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة حوار مستديرة بحضور الوفدين المرافقين، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار ما وصفته الرئاسة السورية بـ"الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي".

PARIS, FRANCE - MAY 07: Syria's interim president Ahmed al-Sharaa reacts to media as he meets French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace on May 07, 2025 in Paris, France. French President Emmanuel Macron is hosting Syria's interim president Ahmed al-Sharaa, marking al-Sharaa's first visit to a European country as leader of the transitional government, following the fall of the Assad regime in December. The pair are expected to discuss efforts to bolster ties between the two countries, as well as security concerns over Israel's increased military operations in Syria. According to human rights groups, hundreds of people have been killed in sectarian violence in Syria since Macron extended the meeting invitation in February, despite al-Sharaa's pledge to protect minority groups. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس في مايو/أيار 2025 (غيتي إيميجز)

أول رئيس غربي

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن الزيارة، التي ستكون الأولى من نوعها لرئيس غربي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

من جانبها، وصفت صحيفة "لا تريبون" (La Tribune) الفرنسية الزيارة المحتملة بـ"التاريخية"، مشيرة إلى أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة غربي يزور سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أجندة الزيارة تتمحور حول عدة ملفات رئيسية تشمل: الأمن، وإعادة الإعمار، ووضع الأقليات، بالإضافة إلى إعادة إطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية "مما يمثل مرحلة جديدة تماما في العلاقات بين باريس والسلطات السورية الجديدة" بحسب الصحيفة نفسها.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس الفرنسي عقب محطته في دمشق إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واعتبرت "لا تريبون" أن هذه الخطوة تأتي كامتداد لمسار بدأ في مايو/أيار 2025، عندما اختار الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الفرنسية باريس لتكون أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية عقب توليه السلطة.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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