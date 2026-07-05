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الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب

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AT SEA, UNITED KINGDOM - AUGUST 06: Flight deck crew prepare, clean and arrange aircraft during joint military exercise, Saxon Warrior, aboard the USS George H.W. Bush on August 6, 2017 off the north west coast of the United Kingdom. The American Aircraft carrier the USS George HW Bush is a nuclear powered 97,000-tonne, 20 story high Nimitz class aircraft carrier. It has a 4.5-acre flight deck with around 80 combat aircraft and is home to around 5,000 US Navy personnel who are currently conducting joint military exercises off the coast of the United Kingdom. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج بوش" تعبر قبالة الساحل الشمالي الغربي للمملكة المتحدة (غيتي- أرشيف)
Published On 5/7/2026

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي -اليوم الأحد- "وقف عمليات البحث النشطة" عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب.

ويأتي هذا الإعلان بعد "جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 102 ساعة، شملت مساحة تزيد على 14 ألف ميل مربع وشاركت في الجهود وحدات متعددة"، حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس.

وأوضح البيان أن البحار المفقود "تابع لسرب مروحيات قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش".

وحسب البيان، "سيتم حجب اسم البحار لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إتمام إخطار أقربائه، وفقًا لسياسة البحرية الأمريكية".

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأمريكي فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين، حالتهم مستقرة، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "قطع البحرية تُجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن العنصر الذي ما زال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أن الطائرة المروحية كانت منتشرة في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

وتنتشر القوات الأمريكية في المنطقة منذ أشهر في حالة تأهب قصوى، وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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