الأسطول الخامس يوقف البحث عن بحار أمريكي مفقود في بحر العرب

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي -اليوم الأحد- "وقف عمليات البحث النشطة" عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب.

ويأتي هذا الإعلان بعد "جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 102 ساعة، شملت مساحة تزيد على 14 ألف ميل مربع وشاركت في الجهود وحدات متعددة"، حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس.

وأوضح البيان أن البحار المفقود "تابع لسرب مروحيات قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش".

وحسب البيان، "سيتم حجب اسم البحار لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إتمام إخطار أقربائه، وفقًا لسياسة البحرية الأمريكية".

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأمريكي فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين، حالتهم مستقرة، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "قطع البحرية تُجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن العنصر الذي ما زال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أن الطائرة المروحية كانت منتشرة في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

وتنتشر القوات الأمريكية في المنطقة منذ أشهر في حالة تأهب قصوى، وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.