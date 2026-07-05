زلزال فنزويلا.. الحصيلة ترتفع إلى 3 آلاف قتيل وعمليات الإنقاذ تتواصل

أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/حزيران الماضي إلى 2954 قتيلا.

وذكرت وزارة الإعلام الفنزويلية، أمس السبت، أن عدد المصابين بلغ 16 ألفا و592 شخصا، وأن نحو 16 ألفا باتوا مشردين بلا مأوى، مشيرة في بيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 آلاف و462 شخصا.

وقال رئيس ‌‌الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن الفرق الطبية ⁠⁠عالجت 22 ألفا و445 شخصا حتى الآن.

وأضاف أنه نُشر نحو ⁠⁠30 ألف مسؤول ⁠⁠إنقاذ إلى جانب ⁠⁠3281 من أفراد الإنقاذ الدوليين لمساعدة المتضررين، مؤكدا أن ‌‌عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين لا تزال جارية.

وتسبب الزلزالان المتتاليان -اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات- في انهيار مجمعات سكنية كاملة، وهما ما عُدَّا من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية.

وتسببت إحدى أقوى الهزات الأرضية في انهيار 190 مبنى، أغلبيتها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

وعقب الكارثة بيومين، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في حين أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو/حزيران الماضي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وبعد مرور أكثر من 10 أيام على الكارثة، تكابد عائلات لانتشال جثث أبنائها من تحت الأنقاض، حيث عُثر بأعجوبة على بعض الناجين هذا الأسبوع.