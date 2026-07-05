أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، تعيين أول سفيرة مقيمة لها في سلوفينيا، بعد تغيير حكومي في ليوبليانا أتى بمحافظين إلى السلطة على حساب الحكومة السابقة اليسارية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن روث كوهين دار التي كانت حتى الآن سفيرة غير مقيمة لدى سلوفينيا ومالطا، ستصبح أول سفيرة إسرائيلية مقيمة بشكل دائم في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "قرار إنشاء السفارة اتُّخذ بعد سنوات عديدة من تراجع العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا، وفي أعقاب تشكيل حكومة جديدة في سلوفينيا برئاسة يانيز يانشا، وهو صديق لإسرائيل".

تحسن بعد توتر

وشهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا ملحوظا مع تولي يانشا منصبه، وذلك بعد توتر على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر والتي أكدت الحكومة السابقة المنتمية إلى تيار الوسط اليساري برئاسة روبرت غولوب أنها "إبادة جماعية".

ومنذ تولي الحكومة السلوفينية الجديدة ذات التوجه اليميني السلطة، رفعت حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وألغت قرارات منع دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

كما ألغت حكومة يانشا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأزالت الحكومة الجديدة أيضا العلم الفلسطيني الذي كان مرفوعا بشكل رمزي على مبنى الحكومة منذ اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين عام 2024.