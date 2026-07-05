إخلاء ساحة احتفالات استقلال أمريكا وترمب يصر على إلقاء خطابه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن -السبت- "مهما كانت الظروف"، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء احتفالات وإجلاء آلاف الأشخاص مؤقتا.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لن أسمح لبعض المطر أن يوقف احتفالنا بالذكرى الـ250".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض والجهة المنظمة للاحتفالات بأنه من المقرر أن يلقي ترمب خطابه في ساحة متنزه "ناشونال مول" الوطني عند الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، على أن يعقب ذلك عرض للألعاب النارية.

وتعقدت خطط الرئيس الأمريكي للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا بعد أن صدرت أوامر بإخلاء المتنزه، مساء السبت، بسبب عواصف شديدة تجمعت بالقرب من واشنطن قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لإلقاء ترمب خطابا، وحثت الجهة المنظمة الموجودين في المتنزه الوطني على التوجه إلى المباني الاتحادية القريبة.

وكان ترقب هذه العطلة التاريخية يتزايد طوال معظم أيام العام، واضطر منظمو الاحتفالات التي استمر إعدادها أشهرا إلى تعديل الأنشطة أو إلغائها تماما بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الحر التي اجتاحت معظم الساحل الشرقي.

وتتزامن ذكرى الاستقلال هذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، في حين يُتوقع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أمريكية عدة.

إصرار ترمب

ولم تنل درجات الحرارة المرتفعة من عزيمة ترمب الذي بذل جهدا استثنائيا لضمان أن تتحول المناسبة إلى احتفال بشخصه.

وفي ساعة متأخرة الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور بولاية داكوتا الجنوبية المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أمريكيين، هم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.

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وقال محللون إن اختيار ترمب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأمريكي.

وكان مشرعون جمهوريون مؤيدون للرئيس الأمريكي قد تقدموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليُخلَّد إلى جانب نظرائه الراحلين.