16 شهيدا في غزة خلال يومين وانتشال جثامين من تحت الأنقاض

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الشهداء الجدد تنقسم إلى 7 شهداء (6 قضوا نتيجة القصف وإطلاق النار، وشهيد متأثر بإصابته)، إلى جانب 9 شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض.

ويتواصل رصد خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، وبحسب بيانات الوزارة، فقد بلغت حصيلة الضحايا الناتجة عن هذه الخروقات وحدها 1066 شهيدا و3445 مصابا.

عمليات نسف

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وتفجير واسعة طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن عمليات النسف شملت مباني داخل مناطق سيطرة قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وجرت هذه العمليات بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية للمدينة.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجزاء الغربية من المدينة.

أما في مدينة غزة، فقد أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف الحي ذاته.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و90 شهيدا، و173 ألفا و553 مصابا.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي جاء بعد عامين من حرب الإبادة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، وسط تقديرات أممية بأن تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار 70 مليار دولار.