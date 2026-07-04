12 مصابا بهجمات مستوطنين وتوسع استيطاني جديد في الضفة الغربية

أُصيب 12 فلسطينيا، الجمعة، في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة، وسط اعتقال جيش الاحتلال 4 فلسطينيين قرب الخان الأحمر.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مجموعة من المستوطنين شنوا هجوما على قرية التبنة الفلسطينية ذات الطبيعة البدوية في محيط منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، حيث دهس أحدهم اثنين من الأهالي بدراجة نارية، مما أدى إلى إصابتهما برضوض.

وأضافت المحافظة أن مستوطنا آخر هاجم عددا من شباب القرية برذاذ الفلفل.

وأوضحت أنه عقب تصدي الأهالي لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام من القرية، اقتحم الجيش الإسرائيلي المكان واعتقل 4 فلسطينيين.

وتعد منطقة الخان الأحمر من أكثر المناطق الفلسطينية استهدافا بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، بينما تحذر السلطات الفلسطينية ومنظمات دولية من أن تهجير سكانها سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

اعتداءات بإطلاق النار والضرب

وفي قرية يرزا، شرق مدينة طوباس شمالي الضفة، أُصيب 7 فلسطينيين برضوض إثر تعرضهم لاعتداء بالضرب على يد مستوطنين هاجموا القرية، وفق رئيس مجلسها القروي مخلص مساعيد.

وقال مساعيد، إن مستوطنين اقتحموا القرية، واعتدوا بالضرب على فلسطينيين حضروا لتفقد مساكنهم التي أُجبروا على تركها قبل أشهر.

وأضاف أنه جرى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين يحتجز الجيش الإسرائيلي بقية المصابين.

وفي بلدة إذنا، غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، أُصيب 3 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل معمر طميزي، إن الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في الرقبة.

وأشار إلى إصابة مسنين برضوض أثناء محاولتهما التصدي لمستوطنين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.

إعلان

كما أقام الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية في منطقة الكريسة على أطراف مدينة دورا، جنوب مدينة الخليل.

وفي وادي الشاعر قرب اللبن الشرقية في نابلس شمالي الضفة، أطلق المستوطنون النار عقب إحراق الأهالي خيمة في بؤرة استيطانية ردا على حصار مركبة شبان وإغلاق مدخل القرية.

تصاعد الاستيطان

والخميس، صادق الكابينت الإسرائيلي على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة "بنيامين" وسط الضفة الغربية المحتلة، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.

والأربعاء، قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار إن البؤر الاستيطانية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط إنشائها من 8 بؤر سنويا بين عامي 2012 و2022، إلى 32 بؤرة في عام 2023، ثم 62 بؤرة في عام 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية، تهدف لإحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، واستهداف مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، مما يعني انتهاكا صريحا لاتفاق أوسلو.