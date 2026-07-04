مقصلة الفساد تفتح باب الترقيات لجنرالات جدد في الجيش الصيني

رقّى الجيش الصيني ضابطين إلى رتبة جنرال، في خطوة تمهد لإعادة هيكلة قيادية واسعة النطاق، عقب إقالة عدد من قادته في حملة طويلة الأمد لمكافحة الفساد.

وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجيش، أوامر بترقية تشانغ شوغوانغ، وقائد القوات الجوية وانغ غانغ إلى رتبة جنرال في حفل أُقيم أمس الجمعة، كما عُيّن تشانغ أيضا رئيسًا لشعبة التحقيق في قضايا الفساد في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية.

وحسب المراقبين، فإن هذه الترقية تؤهلهما لشغل الشواغر في اللجنة المكونة من 7 أعضاء، والتي انخفض عدد أعضائها فعليا إلى اثنين نتيجة تحقيقات الفساد.

ويرأس اللجنة شي جين بينغ، بينما العضو النشط الآخر الوحيد فيها هو تشانغ شنغمين نائب الرئيس. ومن المتوقع الإعلان عن لجنة جديدة خريف العام المقبل، مع انتهاء ولاية اللجنة الحالية التي تمتد لـ5 سنوات.

تحقيقات

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تشانغ يوشيا أعلى جنرال في الصين، وأحد أبرز حلفاء الرئيس الصيني، يخضع الآن للتحقيق بتهم كبرى، من أخطرها تسريب معلومات حساسة عن برنامج الأسلحة النووية الصيني إلى الولايات المتحدة.

وشملت التهم الموجهة للقائد العسكري الصيني -وفقا للصحيفة- تلقي رشى مقابل ترقيات ومناصب عسكرية رفيعة.

وبالإضافة إلى الفساد المالي، وتسريب معلومات عن برنامج السلاح النووي الصيني، يُتهم المسؤول العسكري الصيني أيضا ببناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب الشيوعي الحاكم، وإساءة استخدام سلطته في أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الحزب، والمعروفة باسم اللجنة العسكرية المركزية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، طُرد 8 من كبار الجنرالات من الحزب الشيوعي بتهم الكسب غير المشروع منهم ‌الجنرال الثاني في البلاد، خه وي دونغ، الذي خدم في عهد شي ومع ‌تشانغ في اللجنة العسكرية المركزية.

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وتمت إقالة وزيري ⁠دفاع سابقين من الحزب الحاكم في السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد.

ويراقب الدبلوماسيون والمحللون الأمنيون الأجانب التطورات عن كثب، نظرا لقرب تشانغ من شي، وأهمية عمل اللجنة من حيث القيادة، وكذلك التحديث العسكري المستمر لجيش التحرير الشعبي الصيني ووضعه العسكري.