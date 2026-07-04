أخبار|قطر

محادثات قطرية ليبية في الدوحة

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رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا @ وزارة الخارجية القطرية
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) خلال استقباله عبد الحميد الدبيبة (الخارجية القطرية)
Published On 4/7/2026

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الدوحة.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وخلال اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

كما أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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