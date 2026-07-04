أخبار|فلسطين

صورة تعذيب مرعبة لابن غزة.. روايتان ولوعة واحدة

حفظ

A Palestinian man from Gaza lies blindfolded, stripped to his underwear and restrained face down on a cot while in Israeli custody in this picture released June 30, 2026 and obtained by Reuters on July 4, 2026. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters was not able to verify the location or date when the photo was taken, but no older versions of the photo were found posted online before June 30. Reuters was not able to verify the identity or welfare of the man in the photo, but the Israeli military said that the photo is authentic. TPX IMAGES OF THE DAY
صورة الأسير الغزي التي فضحت ممارسات الاحتلال (رويترز)
Published On 4/7/2026

لا تتمنى أي أم أن تجد نفسها في موقف رنا أو جودة في قطاع غزة، بعدما شاهدت كل منهما صورة لأسير تعتقد أنه ابنها، وهو معصوب العينين وقد جُرد من كل شيء باستثناء ملابسه الداخلية، وقُيّد على سرير صغير، ووجهه نحو الأرض في أثناء احتجازه لدى إسرائيل، وبينما تتشبث كل أم بالأمل والخوف معا، يبقى الأسير في نهاية المطاف ابنا لإحداهما فقط.

وبينما تبدو الصورة أكثر رعبا من أن تتحملها أم أسير في غياهب السجون الإسرائيلية ذات السجل القاتم في فنون التعذيب، تكافح المرأتان وسط قلق وأمل متداخلين لتحمّل قسوة الموقف، في انتظار انكشاف الحقيقة واستعادة فلذة الكبد.

Rana Abu Nassar, mother of Palestinian prisoner Osama Abu Nassar who is held by Israel, holds a mobile phone displaying a widely circulated image that she believes shows her son restrained while in Israeli custody, at her home in Al-Maghazi refugee camp, central Gaza Strip, July 3, 2026. The image has sparked a desperate search for the man's identity, with two Palestinian families claiming him as their son. REUTERS/Mahmoud Issa
رنا أبو نصار، والدة الأسير الفلسطيني أسامة أبو نصار الذي تحتجزه إسرائيل (رويترز)

تعذيب وحشي

وفي لقطة شاشة لمنشور على إنستغرام، تظهر يدا الرجل المعتقل مقيدتين خلف ظهره وقد رُبطت قدمه اليمنى بالزاوية السفلية من السرير.

كما رُبط قضيب خشبي على ظهره ممتدا من قدمه اليمنى حتى رقبته، في حين لم تظهر معظم معالم وجهه بشكل واضح.

وكان هذا المنشور، الذي رفعه مستخدم يبدو أن حسابه حُذف، يتضمن عبارة "صباح الخير" بالعبرية مكتوبة فوق الصورة.

ولم تنف السلطات الإسرائيلية صحة الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تكشف بعد عن هوية الرجل أو مكان احتجازه.

وضاعف ذلك من محنة الوالدتين الفلسطينيتين، وهما رنا أبو نصار وجودة الغول، إذ تؤكد كل منهما أن الرجل الذي يتعرض لسوء معاملة وحشية في الصورة هو ابنها المفقود.

قلبان يخفقان

خفق قلب الأم رنا منذ اللحظة التي رأت فيها الصورة قبل يومين، كما روت ذلك، مؤكدة أن الأسير تحت التعذيب هو ابنها أسامة.

وتستدل رنا في معرفتها لابنها بتفاصيل جسده إذ إنه يعاني -وفق ما ذكرته- تورما في قدمه وندوبا في ساقه، وهو التورم نفسه في ساقه اليسرى الذي رأته في الصورة.

وتروي الأم في شهادتها أن هذه كانت أول صورة تراها لابنها المفترض منذ اعتقاله في مارس/آذار في منطقة قريبة من خط الهدنة بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إعلان

وبالعودة إلى تفاصيل الأحداث، فقد حظي اعتقال أسامة في 19 مارس/آذار باهتمام دولي لأنه احتُجز مع طفله البالغ من العمر عاما واحدا، والذي أُفرج عنه في اليوم نفسه، وقالت أسرته إن قدميه كانت عليها آثار حروق سجائر.

وقالت والدة أسامة إنه يعاني مشكلات نفسية، وإن أي شخص عادي لا يمكن أن يصطحب ابنه إلى تلك المنطقة القريبة مما يُعرف باسم "الخط الأصفر"، حيث كثيرا ما ‌‌تفتح القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين.

Joudeh Al-Ghoul, mother of Palestinian prisoner Amin Al-Ghoul who is held by Israel, and family members look at a mobile phone displaying a widely circulated image they believe show him in Israeli custody, in Gaza City, July 4, 2026. REUTERS/Mahmoud Issa
جودة الغول، والدة الأسير الفلسطيني أمين الغول وأفراد من عائلته (رويترز)

وفي المقابل، لا تقل لوعة الأم جودة مأساوية عن رواية رنا، إذ اعتُقل ابنها أمين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في أثناء محاولته الانتقال من جنوب غزة إلى شمال القطاع، وقالت إنها تعرفت على ابنها منذ اللحظة التي رأت فيها الصورة.

وأضافت من داخل مخيم للنازحين في مدينة غزة أنها تعرفت على ابنها من شعره وذقنه، مشيرة إلى أن قلبها لا يمكن أن يخطئ. وقالت إنها احتضنت الهاتف المحمول، وبدأت بالبكاء بمجرد رؤيته.

سياسة إسرائيلية

أيقظت الصورة أوجاعا في كثير من البيوت الفلسطينية التي يرزح أبناؤها تحت آلة التعذيب المرعبة في سجون الاحتلال.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية خالد محاجنة إن الصورة تعود إلى أسير من قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "ليست صورة اعتقال، بل صورة رعب"، مضيفا أنها "تختصر كيف يمكن أن يُجرَّد الإنسان الفلسطيني من إنسانيته لمجرد أنه فلسطيني"، ثم ختم تعليقه بالقول "إنها صورة توجع القلب. إلى متى؟".

وجاءت ردود الفعل المنتقدة حتى من الداخل الإسرائيلي، إذ علّقت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية على الصورة عبر حسابها في منصة إكس، قائلة "هذه هي الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي طواعية للعالم"، مضيفة أن جنديا إسرائيليا نشر "صورة مروعة لرجل فلسطيني مختطف، مقيد ومعصوب العينين بطريقة مهينة ومسيئة عمدا".

وقالت المنظمة إن "التعذيب سياسة إسرائيلية"، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعاد إلى الخدمة جنودا متهمين بتعذيب معتقل فلسطيني، رغم وجود أدلة مصورة، وما قالت إنها إصابات بليغة تعرّض لها المعتقل، شملت ثقبا في الرئة وكسورا في الأضلاع وإصابات في المستقيم، مؤكدة أن "هذه القضية ليست سوى غيض من فيض".

ويُحتجز نحو 1200 فلسطيني من قطاع غزة في إسرائيل بموجب قانون يسمح بالاحتجاز لفترة غير محددة للأشخاص الذين يُعتقد أنهم شاركوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال قتالية.

وقالت أماني سراحنة من نادي الأسير الفلسطيني إن المنظمة قدّمت اسمَي الرجلين المحتملين في الصورة المتداولة إلى الجيش الإسرائيلي منذ نشرها، في محاولة لترتيب زيارات محامين لهما.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان