سوريا تعلق المرافعات القضائية تضامنا مع ضحايا تفجير دمشق

أصدر وزير العدل السوري، مظهر الويس، تعميما يقضي بوقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا، وذلك لمدة ساعتين يوم غد الأحد، تضامنا مع ضحايا التفجير الذي هز العاصمة دمشق قبل يومين، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم محامون.

وقال الوزير عبر حسابه في (إكس ): "عممنا على جميع العدليات إيقاف المرافعات لمدة ساعتين يوم الأحد، تضامنا مع شركائنا في تحقيق العدالة، السادة المحامين، ووفاء للدماء الزكية التي سُفكت ظلما وغدرا على يد الإرهاب الجبان".

من جانبها، أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميما، بوقف المرافعات أمام جميع المحاكم السورية، يوم غد الأحد، من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وذكرت النقابة، أن هذا الإجراء يأتي "حدادا على أرواح الزملاء المحامين الذين ارتقوا شهداء إثر التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف محيط القصر العدلي في منطقة الحميدية بدمشق، وهم يؤدون رسالتهم المهنية والإنسانية في رحاب العدالة".

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق الخميس الماضي إلى 10 قتلى و21 مصابا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الصحة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التفجير وقع في تمام الساعة 3 على بعد نحو 70 مترا إلى الجهة الغربية من القصر العدلي وسط دمشق، مؤكدة أن التحقيقات الأولية "أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان".