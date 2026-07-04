رئيس وزراء غرينلاند: ترمب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة

قال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وأشار نيلسن -خلال مشاركته في منتدى إيكس أون بروفانس الاقتصادي المنعقد في مدينة إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا– إلى أن غرينلاند تتعرض منذ عامين لضغوط شديدة للغاية بسبب موقعها الإستراتيجي، مؤكدا أن هذه الضغوط غير مقبولة.

وأضاف: "لم نشاهد بعدُ نهاية هذه الضغوط، لكن نحاول اتخاذ تدابير عبر إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة"، مؤكدا رغبة غرينلاند في ضمان الأمن بمنطقتها، وإقامة شراكات مع الدول التي تحترم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار نيلسن إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قدما الدعم لغرينلاند في هذه الأزمة.

وأردف قائلا: "قبل ثلاثة أيام، أبلغنا الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى غرينلاند (جيف لاندري) أن دونالد ترمب تراجع عن فكرة ضم غرينلاند".

لكن نيلسن عاد إلى القول إن "الضغوط لا تزال قائمة"، لافتا إلى أن غرينلاند ستبقى إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وأنها تريد أن تكون إلى جانب فرنسا ودول الشمال الأوروبي والدانمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ودعا إلى تعزيز العلاقات مع كندا معتبرا أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.

وأوضح أن غرينلاند يمكن أن تساعد الدول الأوروبية في تقليل اعتمادها على الصين في مجال التعدين، مشددا على أن غرينلاند لن تتخلى أبدا عن حقها في تقرير المصير، ولا عن مبادئها، وهي ليست للبيع، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي أكد مرارا أن بلاده بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما رفضت الدانمارك وغرينلاند هذه التصريحات.

وغرينلاند ذات حكم ذاتي لكنها تتبع للدانمارك، وتُعتبر أكبر جزيرة في العالم، وتتمتع بموقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي.