دوريات بحرية صينية شرقي تايوان تشعل توتر المياه

قالت الصين -اليوم السبت- إنها أطلقت دورية جديدة لخفر السواحل شرقي تايوان، في حين نددت تايبيه بهذه الخطوة وأعلنت من جانبها أنها تتعقب سفنا صينية قبالة شرق الجزيرة.

وفي بيان له قال المتحدث باسم قوات خفر السواحل الصينية جيانغ لويه إن مجموعة مهام بقيادة سفينة "شيوشان" التابعة لخفر السواحل الصيني حلت محل مجموعة أخرى "لمواصلة دوريات إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان.

وأوضح أن الأسطول سيقوم "بدوريات لإنفاذ القانون" في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات فيما وصفها بالمياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية، مؤكدا أن خفر السواحل "سيحمي بحزم سيادة الصين على ‌الأراضي، وحقوقها ومصالحها البحرية".

تنديد تايواني

من جانبها، نددت حكومة تايوان بالدورية الجديدة، قائلة إنها "توسع غير قانوني للسلطة في انتهاك للقانون الدولي واضطراب للاستقرار الإقليمي".

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني (الذي يضع سياسة تايوان تجاه الصين) -في بيان- إن "الشيوعيين الصينيين لا يملكون أي سيادة أو حقوق ذات صلة في المياه شرقي تايوان، وليست لهم أي ولاية قضائية على هذه المياه، ولا تتمتع أي من سفنهم الرسمية بأي سلطة لإنفاذ القانون هناك".

وأعلنت قوات خفر السواحل التايوانية أنها نشرت سفينتين "للإبحار بمحاذاة سفينتين صينيتين ومراقبتهما"، وقالت -في بيان لها- إن "تايوان تمتلك حقوقا سيادية وولاية قضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق تايوان، في حين لا تملك الصين أي حقوق سيادية على الإطلاق في أي من المياه المحيطة بتايوان".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر تقريبا التي ترسل فيها الصين قوارب خفر السواحل إلى المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وتجري القوات العسكرية الصينية عمليات شبه يومية حول تايوان، التي تعدها بكين من أراضيها وينذر ذلك بتصعيد نزاع دبلوماسي انخرطت فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا وبريطانيا.

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وتطالب الصين بولاية على المياه المحيطة بتايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبيه، وتصاعدت التوترات في المياه الواقعة شرق تايوان خلال الأسابيع الأخيرة بعدما نفذت سفن صينية عملية في المنطقة.

ورغم أن احتمالات الغزو أو فرض حصار على تايوان تظل قائمة، فقد حذّر محللون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى حصار بحري تقوده أجهزة إنفاذ القانون لفرض السيطرة على حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.