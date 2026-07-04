حذّرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، عقب نقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض في سجن الرملة، مؤكدة أنه يواجه خطرا داهما على حياته.

وقالت الجمعية إن محامي أبو صفية زاره قبل يومين وعاين وجود إصابات وكدمات حديثة وخطرة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، مشيرة إلى أنه بدا في حالة ضعف شديد ويعاني صعوبة في التنفس والكلام بشكل متواصل.

وأضافت أن أبو صفية أفاد لمحاميه بأن 4 أو 5 سجانين اعتدوا عليه في زنزانته بالضرب في جميع أنحاء جسده.

وكان ناصر عودة، محامي الطبيب الفلسطيني أبو صفية، قد أكد مؤخرا أن الزيارة القانونية لموكله يوم 26 مايو/أيار الماضي كشفت عن "ظروف قاسية" يعيشها داخل سجنه، حيث يبقى مكبّل اليدين والقدمين ويُحرم من المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي والرعاية الطبية المنتظمة رغم معاناته من أمراض مزمنة.

وأكد عودة أن الزيارة جرت في غرفة مراقبة بالكاميرات، وبقي خلالها أبو صفية مقيد اليدين والقدمين، وتم التواصل عبر الهاتف من خلف حاجز زجاجي وبحضور حراس إلى جوار المحامي والأسير، مما جعل مدة الزيارة القصيرة غير كافية ليتحدث عن أوضاعه بحرية خشية الانتقام أو العقاب.

وتحمّل عائلة أبو صفية السلطات الإسرائيلية وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته، معتبرة أن العزل الانفرادي "تصعيد خطير" وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل ظروف اعتقال قاسية وحرمان مستمر من العلاج.

وتفيد تقارير قانونية وحقوقية بأنه يعاني من أمراض مزمنة في القلب وارتفاع ضغط الدم، وأصيب بمرض الجرب بسبب سوء ظروف الاحتجاز، كما فقد نحو 25 كيلوغراما من وزنه نتيجة نقص الغذاء والإهمال الصحي.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوقية وطبية دولية إسرائيل لضمان سلامته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.