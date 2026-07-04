التحالف: تصريحات الحوثيين للتغطية على انتهاكاتهم وسنرد بحزم على أي تهديد

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن تصريحات جماعة الحوثي الأخيرة ضد المملكة "تمثل محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق الشعب اليمني، وتصدير أزماتها الداخلية والاقتصادية إلى محيط اليمن الإقليمي".

وأوضح المالكي -في بيان على حسابه بمنصة "إكس" ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن هذه التصريحات تأتي في سياق ما وصفه بالتصعيد والسلوك العدائي للحوثيين، مشيرا إلى أن المملكة والتحالف دعما جهودا ومبادرات لحل الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة اليمنيين، في حين رفضت الجماعة مسارات السلام وخريطة الطريق المطروحة.

وتأتي تصريحات التحالف عقب أخرى أطلقها المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الجمعة، وقال فيها إن الجماعة قد تستهدف مطارات ومصالح حيوية سعودية إذا استمرت ما وصفها بـ"انتهاكات المجال الجوي اليمني"، وذلك بعد إعلان الحوثيين ما سموه التصدي لطائرات حربية قالوا إنها حاولت منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء.

وجاء هذا بعد أن ذكرت قناة "المسيرة" -التابعة لجماعة الحوثي- أن وفدا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي قُتل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

اجتماع طارئ

من جهته، أدان مجلس القيادة الرئاسي اليمني تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، واصفا الخطوة بأنها انتهاك لسيادة اليمن وتحدٍّ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية للأنباء تأكيد المجلس -خلال اجتماع طارئ برئاسة رشاد العليمي– اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية وأمنية لحماية الأجواء والمنافذ اليمنية.

كما دعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات رادعة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية وتشديد الرقابة على قنوات دعم الحوثيين، وحمّل إيران والحوثيين مسؤولية أي تداعيات تهدد أمن اليمن والمنطقة وتقوض جهود السلام وخفض التصعيد.