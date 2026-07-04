اقتحامات واعتقالات وسرقة أغنام.. تصعيد إسرائيلي بـ10 مدن وبلدات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وتخللت ذلك مداهمات واعتقالات، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق.

وفيما يلي أبرز الاقتحامات والمداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية بمدن الضفة:

ففي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر المدخل الشرقي الرئيسي، وانتشرت في شارع الواد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وقد أظهرت مقاطع فيديو مرور آليات عسكرية في أحد شوارع المدينة، ولم تُسجل عمليات اعتقال خلال الاقتحام.

وفي رام الله و البيرة ، اقتحمت قوات إسرائيلية وسط مدينة رام الله، وداهمت بلدة المزرعة الشرقية شرق المدينة، كما اقتحم مستوطنون بلدة دير جرير شمال شرق رام الله تحت حماية قوات الاحتلال.

البيرة وفي نابلس ، اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة عبر حاجزي دير شرف والطور، وداهمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، واعتقلت الأسير المحرر عوني الشخشير بعد مداهمة منزله في إسكان الكهرباء غرب نابلس، كما اعتقلت الشاب إبراهيم الفينو خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وفي طوباس، داهمت قوات الاحتلال بلدة عقابا بشمال المحافظة، واقتحمت أحد المنازل، كما اقتحمت مدينة طوباس ونفذت مداهمة أخرى، بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة بجنوب المحافظة، وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة عزبة سلمان جنوب المحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وفي الخليل ، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء منطقة جبل طاروسا غرب بلدة دورا بجنوب المحافظة.

الجيش الإسرائيلي وفي بيت لحم ، جال مستوطنون بين منازل الفلسطينيين في قرية المنيا بجنوب شرق المحافظة، وعربدوا في القرية.

وفي القدس ، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب المدينة، وأغلقت عددا من الطرق، مما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي قرية المغير شرق رام الله، أظهرت مقاطع فيديو اعتداء جنود من قوات الاحتلال على شاب فلسطيني خلال الاقتحام.

اعتداءات المستوطنين

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص معدني مغلف بالمطاط، وسرق مستوطنون أربعة شياه من الغنم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

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وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وسرقوا الغنم وقد تصدى لهم الأهالي، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي خلال الاقتحام، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين.

وأوضح أن القرية تتعرض لتصعيد مستمر يشمل اعتداءات وتوسعا استيطانيا، في ظل قيود على وصول الأهالي إلى أراضيهم.