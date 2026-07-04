أخبار|بيرو

إعلان كيكو فوجيموري رسميا رئيسة منتخبة لبيرو

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Peru's president-elect for the Fuerza Popular party, Keiko Fujimori, gestures as she gives a statement at her campaign headquarters in the San Borja district of Lima on July 3, 2026.
كيكو فوجيموري فازت برئاسة بيرو بعد 3 محاولات فاشلة (الفرنسية)
Published On 4/7/2026

أعلنت أعلى سلطة انتخابية في بيرو، الجمعة، فوز المرشحة المحافظة كيكو فوجيموري رسميا في الانتخابات الرئاسية، بعد أيام من انتهاء فرز الأصوات في سباق اتسم بمنافسة حادة واحتجاجات واتهامات بالتزوير استمرت لأسابيع، إضافة إلى إعادة فرز أصوات متنازع عليها.

وصادقت الهيئة الانتخابية الوطنية، وهي أعلى هيئة انتخابية في البلاد، على فوز فوجيموري في جولة الإعادة التي أُجريت في 7 يونيو/حزيران، منهية بذلك حالة عدم اليقين التي أحاطت بأكثر الانتخابات تقاربا في أمريكا اللاتينية.

وحصلت فوجيموري على 50.135% من الأصوات، متقدمة بفارق ضئيل على منافسها النائب اليساري القومي روبرتو سانشيز، الذي نال 49.865%، ولم يقر بالهزيمة.

Members of Peru's National Jury of Elections (JNE) (L to R) Ruben Jaime Torres, Martha Maisch Molina, JNE's president Roberto Burneo, Gunther Gonzales, and Aaron Oyarce attend the ceremony to announce the result of Peru's presidential election in Lima on July 3, 2026.
أعضاء لجنة التحكيم الوطنية للانتخابات في بيرو يشاركون في حفل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)

طعن بالنتيجة

وكانت أرقام نشرها مسؤولون انتخابيون في وقت سابق من الأسبوع قد أظهرت أنه بعد فرز 100% من الأصوات، حصلت فوجيموري على 9 ملايين و223 ألف صوت، في حين نال سانشيز أكثر من 9 ملايين و173 ألف صوت، أي بفارق يقل عن 50 ألف صوت.

لكنّ سانشيز أعلن، الأربعاء، أنه قدم طعنا لدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد رفض الهيئة الانتخابية الوطنية طلبه إبطال الأصوات التي أُدلي بها في الخارج، معتبرة أن حججه لا أساس لها.

وحظيت فوجيموري بدعم قوي من الناخبين في العاصمة ليما، كما تصدرت الأصوات المدلى بها عبر الاقتراع في الخارج بفارق كبير، وهو ما أسهم في فوزها.

Peru's presidential candidate for the Juntos por el Peru party, Roberto Sanchez, addresses supporters next to his second vice-presidential candidate Brigida Curo during a protest march in Lima on June 27, 2026.
المرشح اليساري القومي روبرتو سانشيز لم يقبل بنتيجة الانتخابات (الفرنسية)

"مرحلة جديدة"

وقال رئيس الهيئة الانتخابية الوطنية روبرتو بورنيو، خلال مراسم أقيمت في ليما: "أعلن السيدة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي رئيسة للجمهورية والسيد لويس فرناندو غالاريتا فيلاردي نائبا أول لرئيس الجمهورية".

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وعقب إعلان النتائج، كتبت فوجيموري في منشور على منصة إكس: "فصل جديد يبدأ، ننطلق معه بروح المسؤولية والتواضع وشعور عميق بالواجب".

وفي منشور آخر، قالت "هذه بداية مرحلة جديدة. نتحمل هذه المهام بمسؤولية وتواضع وإحساس بالغ بالواجب… يمثل كل يوم خلال المرحلة الانتقالية فرصة للاستماع والحوار والاستعداد لبدء عمل الحكومة الجديدة".

وأكدت لاحقا في مقر حزبها "القوة الشعبية" أنه "يجب على بيرو استعادة النظام في شوارعها ومؤسساتها ودولتها".

رئيسة تاسعة

ووصلت فوجيموري، البالغة من العمر 51 عاما، إلى أعلى منصب في البلاد بعد 3 محاولات متتالية لم تُكلل بالنجاح.

ومن المقرر أن تخلف الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار في 28 يوليو/تموز، لتصبح الرئيسة التاسعة لبيرو منذ عام 2016، في بلد يعاني من عدم استقرار سياسي مزمن. فيما تمتد ولايتها حتى عام 2031.

وكانت فوجيموري وسانشيز قد تأهلا إلى جولة الإعادة بعد تفوقهما على 33 مرشحا آخرين في جولة الاقتراع التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي.

وتركزت اهتمامات الناخبين بشكل أساسي على تصاعد معدلات الجريمة، ولا سيما عمليات الابتزاز التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة العنيفة، فيما تعهدت فوجيموري بمكافحة الجريمة بيد من حديد.

ويُذكّر هامش الفوز الضئيل بانتخابات عام 2021، حين خسرت فوجيموري أمام الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيو بفارق نحو 45 ألف صوت. وعُزل كاستيو وسُجن لاحقا بعد محاولته حل الكونغرس عام 2022.

ابنة رئيس

وفوجيموري هي ابنة الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري، الذي حكم البلاد بين عامي 1990 و2000، واكتسب شعبية واسعة لنجاحه في القضاء على المتمردين الماويين، ولا سيما جماعة "الدرب المضيء"، وكبح التضخم المفرط.

بيد أن حكم فوجيموري الأب اتخذ لاحقا منعطفا استبداديا، وانتهى بفضائح أدت إلى نفيه وسجنه.

وأدين عام 2009 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال القتال ضد المتمردين، كما أدين لاحقا بتهم فساد وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت باسم مكافحة ما كان يعتبره إرهابا.

Peruvian President Alberto Fujimori and his daughter and First Lady, Keiko Sofia Fujimori, attend a mass at Lima's Cathedral, one of the activities in Peru that are part of celebrations to celebrate Independence Day July 28. Afterwards, Fujimori gave a speech in which he restated his control over Peruvian armed forces and announced measures in an attempt to create employment and fight poverty. - PBEAHUMNYDN
الرئيس الراحل ألبرتو فوجيموري وابنته كيكو التي كانت تُلقب بالسيدة الأولى (رويترز)

قادة يهنئون

وهنأ قادة يمينيون في المنطقة فوجيموري على فوزها، من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس تشيلي خوسيه أنطونيو كاست.

كما قال الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا، المنتمي إلى أقصى اليمين، لفوجيموري خلال مكالمة فيديو: "سيكون أمرا رائعا أن أتشارك هذه الرئاسة مع امرأة تتمتع بصفاتك وشخصيتك وروحك الوطنية وشجاعتك".

وفي الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تتطلع إلى تعميق التعاون مع إدارة فوجيموري لدفع التعاون الأمني قدما وتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الاستثمار والتجارة.

المصدر: وكالات

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