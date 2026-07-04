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إعلام إسرائيلي: 90 ألف مصاب بالجيش وسط أزمة تمويل تهدد تأهيلهم

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EVEN YEHUDA, ISRAEL - APRIL 22: Soldiers carry the coffin of IDF soldier Dor Zimel during his funeral on April 22, 2024 in Even Yehuda, Israel. Zimel was wounded in a Hezbollah drone attack in Arab al-Aramshe on Thursday, and succumbed to his wounds on Sunday, according to the IDF. Zimel, who lived in Even Yehuda, served as a deputy company commander in the 8103rd Battalion of the IDF's Etzioni Brigade. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
964 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء الحرب على غزة (غيتي)
Published On 4/7/2026

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، السبت، بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اليوم بلغ 90 ألفا، بينهم 26 ألفا تلقوا علاجا نفسيا، في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين.

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تحذيرها من أن الزيادة الهائلة في عدد الجرحى تجعل أي تأخير في إعادة التأهيل سببا محتملا لانهيار نظام إعادة تأهيل جرحى الجيش.

ونقلت القناة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، المسؤول عن علاج جرحى الجيش الإسرائيلي، أنه "على وشك الانهيار"، في ظل رفض وزارة المالية تمويله بسبب نقص الميزانية.

وأوضحت أن لجنة شُكلت لمعالجة هذه المسألة أوصت بتخصيص ملياري شيكل سنويا للقسم، لكن وزارة المالية أعلنت، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لتوقيع القرار، عدم وجود ميزانية مخصصة لذلك.

وقد حمّلت وزارة المالية وزارة الدفاع المسؤولية، وقالت إن عليها أن تتكفّل بالميزانية من خلال "ترشيد" إنفاقها، وردّت وزارة الدفاع بأن المالية تعرقل تنفيذ توصيات اللجنة وترفض تمويلها ثم تلقي اللوم عليها، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في حين يتواصل سقوط قتلى ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي مع استمرار عملياته في جنوب لبنان.

ووفق أحدث معطيات معلنة للجيش الإسرائيلي، قُتل 964 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة على نشر كثير من المعلومات المتعلقة بخسائرها البشرية والمادية خلال العمليات العسكرية، وهو ما يدفع مراقبين إلى التشكيك في أن الأرقام المعلنة تعكس الحجم الكامل للخسائر.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

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