إعلام إسرائيلي: 90 ألف مصاب بالجيش وسط أزمة تمويل تهدد تأهيلهم

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، السبت، بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى اليوم بلغ 90 ألفا، بينهم 26 ألفا تلقوا علاجا نفسيا، في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين.

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تحذيرها من أن الزيادة الهائلة في عدد الجرحى تجعل أي تأخير في إعادة التأهيل سببا محتملا لانهيار نظام إعادة تأهيل جرحى الجيش.

ونقلت القناة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، المسؤول عن علاج جرحى الجيش الإسرائيلي، أنه "على وشك الانهيار"، في ظل رفض وزارة المالية تمويله بسبب نقص الميزانية.

وأوضحت أن لجنة شُكلت لمعالجة هذه المسألة أوصت بتخصيص ملياري شيكل سنويا للقسم، لكن وزارة المالية أعلنت، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لتوقيع القرار، عدم وجود ميزانية مخصصة لذلك.

وقد حمّلت وزارة المالية وزارة الدفاع المسؤولية، وقالت إن عليها أن تتكفّل بالميزانية من خلال "ترشيد" إنفاقها، وردّت وزارة الدفاع بأن المالية تعرقل تنفيذ توصيات اللجنة وترفض تمويلها ثم تلقي اللوم عليها، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في حين يتواصل سقوط قتلى ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي مع استمرار عملياته في جنوب لبنان.

ووفق أحدث معطيات معلنة للجيش الإسرائيلي، قُتل 964 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة على نشر كثير من المعلومات المتعلقة بخسائرها البشرية والمادية خلال العمليات العسكرية، وهو ما يدفع مراقبين إلى التشكيك في أن الأرقام المعلنة تعكس الحجم الكامل للخسائر.